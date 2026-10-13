Logo

Kreće rukometna Premijer liga BiH: Borac dočekuje Vogošću pred put u Solun

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 19:39

Komentari:

0
Послије два и по мјесеца припрема рукометаши Борца одиграће прву утакмицу у новој сезони Премијер лиге БиХ. Ривал бањалучком тиму је Вогошћа, а у „црвено-плавим“ редовима не крију да прижељкују побједу на домаћем терену.
Foto: ATV

Poslije dva i po mjeseca priprema rukometaši Borca odigraće prvu utakmicu u novoj sezoni Premijer lige BiH. Rival banjalučkom timu je Vogošća, a u „crveno-plavim“ redovima ne kriju da priželjkuju pobjedu na domaćem terenu.

Već u petak rukometaši Borca kreću put Soluna gdje će u nedjelju odmjeriti snage protiv PAOK-a u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Stručni štab uveliko skenira i rivala iz Grčke, a cilj je ostvariti što povoljniji rezultat pred revanš u Boriku.

PAOK i Borac sastaju se u nedjelju u Solunu od 17 časova. Sutrašnja utakmica protiv Vogošće počinje tačno u 20.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RK Borac

Vogošća

utakmica

Premijer liga BiH

Crveno-plavi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Карате клуб Шеснаеста на турниру.

Ostali sportovi

"Šesnaesta" čuva tradiciju: Održan 23. internacionalni karate kup

3 d

0
Lopta, rukomet

Ostali sportovi

Danac dao 17 golova na jednoj utakmici i izjednačio rekord Lige šampiona!

4 d

0
У Мексику је током рвачког наступа дошло до трагедије када је 75-годишњи судија преминуо након што га је рвач Хосе Анхел бацио на под ринга.

Ostali sportovi

Tragedija u ringu: Rvač bacio sudiju, on preminuo na licu mjesta

5 d

0
Ружа

Ostali sportovi

Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

19

Zaharova: Kijev namjerno destabilizuje svjetska energetska i prehrambena tržišta

21

12

Janik Siner izabrao da ćuti o povredi

21

09

UŽIVO: Bitno, 13.10.2026.

21

08

Sutra ujutro stiže mraz, a temperatura ide u minus!

20

55

Sjeverna Koreja prikazala novu interkontinentalnu raketu uoči susreta sa Trampom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima