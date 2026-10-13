Kreće rukometna Premijer liga BiH: Borac dočekuje Vogošću pred put u Solun

Autor:Nikola Lučić
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Poslije dva i po mjeseca priprema rukometaši Borca odigraće prvu utakmicu u novoj sezoni Premijer lige BiH. Rival banjalučkom timu je Vogošća, a u „crveno-plavim“ redovima ne kriju da priželjkuju pobjedu na domaćem terenu.
Već u petak rukometaši Borca kreću put Soluna gdje će u nedjelju odmjeriti snage protiv PAOK-a u drugom kolu EHF Evropskog kupa. Stručni štab uveliko skenira i rivala iz Grčke, a cilj je ostvariti što povoljniji rezultat pred revanš u Boriku.
PAOK i Borac sastaju se u nedjelju u Solunu od 17 časova. Sutrašnja utakmica protiv Vogošće počinje tačno u 20.
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