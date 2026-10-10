"Šesnaesta" čuva tradiciju: Održan 23. internacionalni karate kup

Karate klub Šesnaesta po 23. Put bio je domaćin Internacionalnog karate takmičenja koji je ove godine okupio 420 učesnika.

Karatisti iz Republike Srpske, BiH, Crne Gore i Austrije imali su priliku da odmjere snage sa svojim vršnjacima, pokažu vještinu I borbenost, a pred izlazak na tatami svi su imali isti cilj. Osvojiti medalju.

Jedna od njih je i Tina Budić, koja u Istanbul ide sa najvišim očekivanjima.

Kada trajete 23 godine, to govori samo po sebi, pa pohvale na račun organizatora nisu izostale ni ovaj put.

Ovakvi turniri prilika su, da osim medalja, karatisti kući ponesu nova prijateljstva, veliko iskustvo ali I motivacaju za dalji rad.