Logo

"Šesnaesta" čuva tradiciju: Održan 23. internacionalni karate kup

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.10.2026 20:57

Komentari:

0
Карате клуб Шеснаеста на турниру.
Foto: ATV

Karate klub Šesnaesta po 23. Put bio je domaćin Internacionalnog karate takmičenja koji je ove godine okupio 420 učesnika.

Karatisti iz Republike Srpske, BiH, Crne Gore i Austrije imali su priliku da odmjere snage sa svojim vršnjacima, pokažu vještinu I borbenost, a pred izlazak na tatami svi su imali isti cilj. Osvojiti medalju.

Jedna od njih je i Tina Budić, koja u Istanbul ide sa najvišim očekivanjima.

Kada trajete 23 godine, to govori samo po sebi, pa pohvale na račun organizatora nisu izostale ni ovaj put.

Ovakvi turniri prilika su, da osim medalja, karatisti kući ponesu nova prijateljstva, veliko iskustvo ali I motivacaju za dalji rad.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Karate

sport

turnir

Komentari (0)

Više iz rubrike

Lopta, rukomet

Ostali sportovi

Danac dao 17 golova na jednoj utakmici i izjednačio rekord Lige šampiona!

1 d

0
У Мексику је током рвачког наступа дошло до трагедије када је 75-годишњи судија преминуо након што га је рвач Хосе Анхел бацио на под ринга.

Ostali sportovi

Tragedija u ringu: Rvač bacio sudiju, on preminuo na licu mjesta

2 d

0
Ружа

Ostali sportovi

Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

5 d

0
Џудо клуб Бањалука

Ostali sportovi

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Dmitrijev: Trampova izjava o Zelenskom - istorijska

21

47

Smrtonosni uragan pogodio Ameriku: 868.000 ljudi bez struje, broje se mrtvi

21

37

Sutra obavezno uradite ovo: Veliki praznik donosi riječi koje liječe

21

32

ABA liga: Poraz Igokee u Laktašima

21

15

Oprez, nova opasna prevara: Lažni AI alati kradu vaše poslovne naloge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima