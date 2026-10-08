Tragedija u ringu: Rvač bacio sudiju, on preminuo na licu mjesta

U Meksiku je tokom rvačkog nastupa došlo do tragedije kada je 75-godišnji sudija preminuo nakon što ga je rvač Hose Anhel bacio na pod ringa.

Prema navodima medija, sudija je ostao nepomičan nakon udarca, dok su gledaoci u prvi mah pomislili da je sve dio predstave, s obzirom na to da meksičko rvanje često uključuje unapred osmišljene i teatralne scene.

Međutim, situacija je ubrzo postala ozbiljna. Medicinska ekipa je izašla u ring i pokušala da pomogne sudiji, ali su ljekari konstatovali njegovu smrt na licu mjesta.

Policija je privela rvača Hosea Anhela, koji se suočava sa optužbom za nehotično izazivanje smrti. Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Iako je meksičko rvanje poznato po teatralnosti i unapred dogovorenim scenama, povrede tokom nastupa nisu rijetkost. Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje bezbednosti učesnika i odgovornosti u slučaju ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda tokom sportskih događaja, piše Telegraf.