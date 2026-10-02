Skijaška zvijezda (29) poginula u lavini

Svijet zimskih sportova potresla je tragična vijest o pogibiji dvadesetdevetogodišnje francuske frirajderke Žilijet Vilman. Kako prenosi portal „Pauder“, ona je izgubila život u lavini u argentinskom dijelu Patagonije.

Nesreća se odigrala u utorak na planini Sero Kreston (2.050 metara), nedaleko od El Čaltena, mjesta poznatog kao popularna destinacija za alpiniste, skijaše i planinare. Tokom skijanja u oblasti Lago del Dezijerto, nju i njenog supruga Pjera-Idrisa Mehdija (30) zahvatila je snažna lavina koja ih je nosila gotovo 400 metara.

Prema informacijama Odjeljenja za bezbjednost Santa Kruza, prva dojava o nesreći primljena je oko 12.30 časova. Hitno su aktivirane gorska služba spasavanja, uprava nacionalnog parka i ostale nadležne službe. Na teren je odmah upućena spasilačka ekipa opremljena nosilima, defibrilatorom, kiseonikom i neophodnim setom za prvu pomoć.

Nažalost, ubrzo je uslijedio tragičan epilog. Spasioci su pronašli Žilijet zatrpanu pod metar i po snijega, ali je za nju već bilo prekasno. Njen suprug je izvučen živ i odmah mu je pružena neophodna medicinska pomoć. Argentinsko Ministarstvo bezbjednosti potvrdilo je da se on oporavlja i da je van životne opasnosti.