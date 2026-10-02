Igor Dodik: Hvala vam na povjerenju, nećemo ga iznevjeriti nikada

Dragi narode, porodico SNSD, hvala što ste uvijek uz nas i dajete nam snagu da se borimo za narod i našu Republiku Srpsku, rekao je Igor Dodik, predsjednik Glavnog izbornog štaba SNSD-a.

"Osjetio sam kao dijete snagu SNSD, koji nas je uvijek okupljao kao jednu porodicu, koji se borio za narod i Republiku Srpsku.

Igor Dodik ATV

Hvala svim predsjednicima mjesnih odbora. Slušali smo vas, obilazili i slušali komšije. Moram da se zahvalim generaciji svog oca, hvala svima koji su se borili za Srpsku kada je bilo najteže. Hvala vam na povjerenju, nećemo ga iznevjeriti nikada", rekao je Dodik.

Igor Dodik ATV

On je pozvao okupljene da glasaju za Željku Cvijanović i Savu Minića.

Završna predizborna tribina SNSD-a

"U nedjelju moramo glasati za predsjednicu Željku Cvijanović, čija je politika otvorila vrata širom svijeta, i dati podršku predsjedniku Savi Miniću da nastavi sa energijom požrtvovanosti, rekao je Dodik i dodao:

"Ono što nisam mogao da uradim i nisam imao pravo, to je da iznevjerim podršku mog oca Milorada. Požrtvovao se za narod i Republiku Srpsku i želim da budem uz njega u tome."