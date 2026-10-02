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Savo Minić: Banjaluko, hvala!

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02.10.2026 19:06

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Саво Минић: Бањалуко, хвала!
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da očekuje povjerenje građana na izborima.

Minić je uoči završne tribine SNSD-a u banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik" rekao da su tokom kampanje, na terenu i u razgovoru sa narodom, stekli utisak da su ispunili ono što su od njih očekivali.

Саво Минић
Savo Minić
Ustupljena fotografija

Završna predizborna tribina SNSD-a

Pobjediće Republika Srpska, ovo je nesumnjivo", rekao je Minić, dodajući da očekuje još jednu veliku istorijsku pobjedu SNSD-a.

СНСД
SNSD
Ustupljena fotografija

Minić se i na društvenoj mreži "Iks" zahvalio Banjaluci na podršci.

Саво Минић
Savo Minić
Ustupljena fotografija

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Tagovi :

Savo Minić

SNSD

Izbori 2026

Komentari (2)

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