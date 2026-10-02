Savo Minić: Banjaluko, hvala!

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da očekuje povjerenje građana na izborima.
Minić je uoči završne tribine SNSD-a u banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik" rekao da su tokom kampanje, na terenu i u razgovoru sa narodom, stekli utisak da su ispunili ono što su od njih očekivali.
Pobjediće Republika Srpska, ovo je nesumnjivo", rekao je Minić, dodajući da očekuje još jednu veliku istorijsku pobjedu SNSD-a.
Minić se i na društvenoj mreži "Iks" zahvalio Banjaluci na podršci.
Banjaluko, HVALA! pic.twitter.com/6n5IaRBhmr— Savo Minić (@minic_savo) October 2, 2026
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