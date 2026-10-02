Savo Minić: Banjaluko, hvala!

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da očekuje povjerenje građana na izborima.

Minić je uoči završne tribine SNSD-a u banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik" rekao da su tokom kampanje, na terenu i u razgovoru sa narodom, stekli utisak da su ispunili ono što su od njih očekivali.

Savo Minić Ustupljena fotografija

Završna predizborna tribina SNSD-a

Pobjediće Republika Srpska, ovo je nesumnjivo", rekao je Minić, dodajući da očekuje još jednu veliku istorijsku pobjedu SNSD-a.

SNSD Ustupljena fotografija

Minić se i na društvenoj mreži "Iks" zahvalio Banjaluci na podršci.