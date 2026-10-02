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Cvijanović: Za Srpsku, ovo se zove pobjeda!

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02.10.2026 18:49

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Цвијановић: За Српску, ово се зове побједа!
Foto: ATV

Završna predizborna tribina SNSD-a počela je u Banjaluci u prisustvu svih lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, visokog funkcionera Srpske napredne stranke Nikole Selakovića, lidera Pokreta socijalista Aleksandra Vulina i ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova.

Tribini u prepunoj Sportskoj dvorani "Borik" prisustvuju kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koje su podržale sve koalicione stranke.

Završna predizborna tribina SNSD-a

Za SNSD, za Republik Srpsku, poručila je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Ovo se zove pobjeda", poručila je Cvijanovićeva uoči završne predizborne tribine u Banjaluci.

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SNSD

Željka Cvijanović

Izbori 2026

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