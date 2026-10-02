Cvijanović: Za Srpsku, ovo se zove pobjeda!

Autor:ATV redakcija
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Završna predizborna tribina SNSD-a počela je u Banjaluci u prisustvu svih lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, visokog funkcionera Srpske napredne stranke Nikole Selakovića, lidera Pokreta socijalista Aleksandra Vulina i ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova.
Tribini u prepunoj Sportskoj dvorani "Borik" prisustvuju kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koje su podržale sve koalicione stranke.
Za SNSD, za Republik Srpsku, poručila je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović.
"Ovo se zove pobjeda", poručila je Cvijanovićeva uoči završne predizborne tribine u Banjaluci.
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