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Počela nova sezona u Aba ligi: Igokea dočekuje Slovan

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02.10.2026 19:45

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Чекању је коначно дошао крај и нова сезона АБА лиге је почела. Пред кошаркашима Игокее сутра је дуел против Слована из Братиславе на домаћем паркету. Екипа тренера Ненада Стефановића одрадила је добар припремни период, али јој, као ни осталим, тимовима није на руку ишло непланирано одлагање првог кола и додатна седмица без такмичарских утакмица.
Foto: ATV

Čekanju je konačno došao kraj i nova sezona ABA lige je počela. Pred košarkašima Igokee sutra je duel protiv Slovana iz Bratislave na domaćem parketu.

Ekipa trenera Nenada Stefanovića odradila je dobar pripremni period, ali joj, kao ni ostalim, timovima nije na ruku išlo neplanirano odlaganje prvog kola i dodatna sedmica bez takmičarskih utakmica.

Igokea i Slovan sastaju se sutra u dvorani u Laktašima sa početkom u 17 časova. Već u utorak Igose očekuje i prva utakmica u novoj sezoni Lige šampiona protiv Bilba, takođe na domaćem parketu. Ulaz za ove mečeve je besplatan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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košarka

ABA liga

KK Igokea

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