Počela nova sezona u Aba ligi: Igokea dočekuje Slovan

Čekanju je konačno došao kraj i nova sezona ABA lige je počela. Pred košarkašima Igokee sutra je duel protiv Slovana iz Bratislave na domaćem parketu.

Ekipa trenera Nenada Stefanovića odradila je dobar pripremni period, ali joj, kao ni ostalim, timovima nije na ruku išlo neplanirano odlaganje prvog kola i dodatna sedmica bez takmičarskih utakmica.

Igokea i Slovan sastaju se sutra u dvorani u Laktašima sa početkom u 17 časova. Već u utorak Igose očekuje i prva utakmica u novoj sezoni Lige šampiona protiv Bilba, takođe na domaćem parketu. Ulaz za ove mečeve je besplatan.