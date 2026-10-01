Logo

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 23:01

Komentari:

0
Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši "Crvene zvezde" došli su do prve pobjede u novoj sezoni Evrolige savladavši večeras u Beogradu turski "Anadolu Efes" sa 77:72.

Meč je bio sa dosta drame, nijedan tim nije imao dvocifrenu prednost, igralo se veoma tvrdo, a na kraju su crveno-bijeli zasluženo slavili.

U redovima "Zvezde" najefikasniji je bio Čima Moneke sa 18 poena i sedam skokova, Džordan Nvora je zabilježio 12 poena, Tajson Karter 11 i Ognjen Dobrić 10.

U redovima "Efesa" Džordan Lojd je ubacio 17 poena, Metju Strazel 13, Dario Šarić 13, a Majk Džejms 11.

"Zvezda" i "Efes" sada imaju skor od jedne pobjede i dva poraza.

"Crvena zvezda" narednog četvrtka gostuje "Dubaiju", dok će "Efes" dan kasnije igrati sa "Olimpijakosom" u Pireju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Crvena zvezda

Evroliga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Обрадовић побјеснио на играча, па добио утакмицу каријере!

Košarka

Obradović pobjesnio na igrača, pa dobio utakmicu karijere!

1 d

0
Звезда поражена од Хапоела

Košarka

Zvezda poražena od Hapoela

2 d

0
АБА лига

Košarka

Oglasila se ABA liga: Poznata sudbina regionalnog takmičenja

2 d

0
Никола Јокић

Košarka

Nikola Jokić gađao maskotu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima