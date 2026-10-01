Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

Košarkaši "Crvene zvezde" došli su do prve pobjede u novoj sezoni Evrolige savladavši večeras u Beogradu turski "Anadolu Efes" sa 77:72.

Meč je bio sa dosta drame, nijedan tim nije imao dvocifrenu prednost, igralo se veoma tvrdo, a na kraju su crveno-bijeli zasluženo slavili.

U redovima "Zvezde" najefikasniji je bio Čima Moneke sa 18 poena i sedam skokova, Džordan Nvora je zabilježio 12 poena, Tajson Karter 11 i Ognjen Dobrić 10.

U redovima "Efesa" Džordan Lojd je ubacio 17 poena, Metju Strazel 13, Dario Šarić 13, a Majk Džejms 11.

"Zvezda" i "Efes" sada imaju skor od jedne pobjede i dva poraza.

"Crvena zvezda" narednog četvrtka gostuje "Dubaiju", dok će "Efes" dan kasnije igrati sa "Olimpijakosom" u Pireju.