Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

Kada nam ljeto otvori vrata, nekako nam se čini da s lakoćom ustajemo čim svane, dok nam jesen i zima donose potpuno drugačiju priču.

Ako se svako jutro iznova borite sami sa sobom i hvatate se za topli jorgan dok vam se oči same sklapaju, znajte da niste sami i da za to postoji potpuno prirodan razlog.

Ljetni dani nas mame da ranije skočimo iz kreveta, dok nas kraći dani i hladnoća hvataju u mrežu iz koje se teško izvlačimo. Srećom, uz nekoliko pametnih koraka možete olakšati ove hladne mjesece i spremno dočekati svako jutro.

Zašto vam jorgan preko glave zimi izgleda kao najbolja opcija

Ljeto nas prirodno pretvara u ranoranioce, ali kada stignu hladni mjeseci, naše tijelo počinje da vapi za snom. To nije samo obična lijenost, već je posrijedi fiziološki nagon za dužim spavanjem.

Neurobiolog i stručnjak za san Alison Brejdž objašnjava da kraći dani ostavljaju manje prostora za budnost, dok nam niske temperature donose ozbiljan fiziološki kompromis. Našem tijelu je mnogo više energetski i metabolički zahtjevno da se ugrije nego da se rashladi, pa taj dodatni napor automatski traži i više sna.

Sa njom se slaže i doktor Karlos Nunjez, glavni medicinski službenik i stručnjak za zdravlje sna, koji ističe da se ovdje ne radi samo o sezonskoj promjeni koja nam pomjera sat, već o ozbiljnom poremećaju unutrašnjeg ritma. Kada nam se cirkadijalni ritam poremeti, trpi čitav niz sistema u našem organizmu.

Svjetlost je glavni prekidač za buđenje

Najveći krivac zašto nam je zimi teško da otvorite oči jeste nedostatak jutarnjeg sunčevog svjetla na koje se tijelo naviklo tokom toplijih mjeseci. Sunce je najmoćniji regulator naše budnosti, a kada su dani kratki, pravo svjetlo vidimo tek znatno kasnije tokom prijepodneva.

Stručnjaci savjetuju da uložite u adekvatan izvor svjetlosti i nabavite posebne lampe koje simuliraju prirodnu svjetlost, posebno one koje su prošle klinička ispitivanja. Kada ujutro izložite oči jakom izvoru svjetlosti, dajete jasan signal mozgu da je novi dan počeo i da je vrijeme za pokret.

Sakrijte telefone i ekrane prije nego što sklopite oči

Svi znamo koliko umije da bude opasno besciljno skrolovanje po ekranu, ali plava svjetlost koju emituju telefoni, tableti, televizori i računari pravi pravu pometnju u našem organizmu pred spavanje.

Izloženost plavoj svjetlosti odlaže cirkadijalni ritam i stvara veću tromost, zbog čega nam je ujutro znatno teže da se razbudimo. Ako već morate da pogledate nešto uveče, zamijenite telefon fizičkom knjigom ili koristite posebne naočare koje blokiraju štetnu plavu svjetlost, a spavaću sobu obavezno držite hladnom, tamnom i tihom.

Pripazite šta unosite u organizam u večernjim satima

Hrana i piće koje konzumiramo u satima pred spavanje i te kako utiču na to kakav će nam san biti i da li ćemo se prespavati. Iako nam topla čokolada ili mirisna kafa zvuče primamljivo dok napolju vije ili pada kiša, stručnjaci savjetuju da budete oprezni.

Izbjegavajte alkohol i kofein u satima pred spavanje, a teške i masne obroke ostavite za raniji dio dana. Ukoliko želite da sačuvate miran san, sačuvajte omiljene tople napitke za jutarnje sate ili pauzu poslije ručka, dok uveče birajte blage i neškodljive tečnosti.

Kako da prevarite sopstveni mozak kada zazvoni alarm

Zvono alarma u mrzlo jutro mnogima je najteži dio dana. Kada se probudimo, najlakše je pritisnuti dugme za odlaganje ili uzeti telefon u ruke.

Jedan od najefikasnijih trikova koje stručnjaci preporučuju jeste da stavite telefon u drugu prostoriju. Kada se alarm oglasi, bićete prinuđeni da ustanete iz toplog kreveta i fizički prošetate do druge sobe kako biste ga ugasili, čime je polovina bitke već dobijena.

Dosljedna rutina je ključ uspjeha

Najvažniji korak ka lakšem buđenju tokom zime jeste stvaranje dosljednog rasporeda spavanja. Odlazak u krevet i buđenje u otprilike isto vrijeme svakoga dana stabilizuje vaš unutrašnji sat i sprečava hroničan umor.

Iako smo društvo koje je godinama unazad nosilo neispavanost kao orden časti, svijest o važnosti kvalitetnog sna konačno se mijenja.

Istraživanja pokazuju da više od 53 odsto ljudi kvalitetan san stavlja ispred hrane i vježbanja, jer nam dobro i okrepljujuće buđenje donosi preko potrebnu energiju, bolju koncentraciju i lakše nošenje sa svakodnevnim stresom, prenosi Ona.rs.