Pronađena Kolumbijanka za kojom se tragalo

Autor:ATV redakcija
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Kolumbijska državljanka Marija Lus za kojim se tragalo u Banjaluci pronađena je danas na području grada, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.
Kolumbijaka je nestala u 11.50 časova kod hotela "Talija" u Banjaluci, a pronađena je oko 17.00 časova na osnovu informacija dobijenih od građana koji su pratili zvanične objave MUP-a Republike Srpske u medijima.
Iz Policijske uprave Banjaluka zahvaljuju se građanima na odgovornom ponašanju, pravovremenim informacijama i uspješnoj saradnji, prenosi Srna.
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