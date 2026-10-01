Pronađena Kolumbijanka za kojom se tragalo

Kolumbijska državljanka Marija Lus za kojim se tragalo u Banjaluci pronađena je danas na području grada, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

Kolumbijaka je nestala u 11.50 časova kod hotela "Talija" u Banjaluci, a pronađena je oko 17.00 časova na osnovu informacija dobijenih od građana koji su pratili zvanične objave MUP-a Republike Srpske u medijima.

Iz Policijske uprave Banjaluka zahvaljuju se građanima na odgovornom ponašanju, pravovremenim informacijama i uspješnoj saradnji, prenosi Srna.