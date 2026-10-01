Logo

Bijeljina: Podijeljeno još 25 od 100 planiranih auto-sjedalica

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 19:49

Komentari:

0
Градска организација Црвеног крста Бијељина подијелила је данас још 25 од 100 предвиђених дјечијих ауто-сједалица и одржала едукацију за родитеље о безбједности најмлађих у саобраћају.
Foto: Srna

Gradska organizacija Crvenog krsta Bijeljina podijelila je danas još 25 od 100 predviđenih dječijih auto-sjedalica i održala edukaciju za roditelje o bezbjednosti najmlađih u saobraćaju.

Edukacija obuhvata pravilno postavljanje i korištenje dječijih auto-sjedalica, značaj bezbjednog prevoza djece i osnovne postupke pružanja prve pomoći djeci, a na pitanja roditelja odgovarao je dječiji hirurg i pedijatar bijeljinske bolnice Mihajlo Lazić.

"Ovo je divna akcija Crvenog krsta usmjerena na zdravlje i bezbjednost najmlađih", rekao je Lazić novinarima.

Jelena Matić, koordinator za projekte Gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina, kaže da je ranije dodijeljeno 25 i danas 25 dječiji autosjedalica, a još 50 će ih biti poklonjeno roditeljima, za koje će biti organizovana i dodatna edukacija.

Prema njenim riječima, ovaj projekat Crvenog krsta finansirali su privrednici grada Bijeljina, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Auto-sjedalica

Crveni krst

Bijeljina

donacija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вртић Билећа

Gradovi i opštine

Novi vrtić otvoren u Bileći, 200 mjesta za najmlađe

3 h

0
Дом здравља Угљевик добио санитетско возило

Gradovi i opštine

Dom zdravlja Ugljevik nabavio novo sanitetsko vozilo vrijedno 125.000 KM

10 h

0
Отворен вртић у Билећи

Gradovi i opštine

Svečano otvoren novi vrtić u Bileći

11 h

0
Зграда Универзитета у Источном Сарајеву.

Gradovi i opštine

Univerzitet u Istočnom Sarajevu našao se na prestižnoj svjetskoj rang-listi

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima