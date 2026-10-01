Bijeljina: Podijeljeno još 25 od 100 planiranih auto-sjedalica

Autor:ATV redakcija
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Gradska organizacija Crvenog krsta Bijeljina podijelila je danas još 25 od 100 predviđenih dječijih auto-sjedalica i održala edukaciju za roditelje o bezbjednosti najmlađih u saobraćaju.
Edukacija obuhvata pravilno postavljanje i korištenje dječijih auto-sjedalica, značaj bezbjednog prevoza djece i osnovne postupke pružanja prve pomoći djeci, a na pitanja roditelja odgovarao je dječiji hirurg i pedijatar bijeljinske bolnice Mihajlo Lazić.
"Ovo je divna akcija Crvenog krsta usmjerena na zdravlje i bezbjednost najmlađih", rekao je Lazić novinarima.
Jelena Matić, koordinator za projekte Gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina, kaže da je ranije dodijeljeno 25 i danas 25 dječiji autosjedalica, a još 50 će ih biti poklonjeno roditeljima, za koje će biti organizovana i dodatna edukacija.
Prema njenim riječima, ovaj projekat Crvenog krsta finansirali su privrednici grada Bijeljina, prenosi Srna.
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