Autor:ATV redakcija
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Fantastična atmosfera u Prnjavoru nagovještava veliku pobjedu u nedjelju, navodi kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.
"HVALA našim dragim ljudima!" poručuje Cvijanovićeva.
Fantastična atmosfera u Prnjavoru nagovještava veliku pobjedu u nedjelju! HVALA našim dragim ljudima! pic.twitter.com/3hrYXmXvli— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 1, 2026
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