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Foto: X/Željka Cvijanović

Fantastična atmosfera u Prnjavoru nagovještava veliku pobjedu u nedjelju, navodi kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"HVALA našim dragim ljudima!" poručuje Cvijanovićeva. Fantastična atmosfera u Prnjavoru nagovještava veliku pobjedu u nedjelju! HVALA našim dragim ljudima! pic.twitter.com/3hrYXmXvli — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 1, 2026

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