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"Fantastična atmosfera u Prnjavoru nagovještava veliku pobjedu u nedjelju"

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01.10.2026 20:30

Komentari:

2
Прњавор СНСД трибина Избори 2026
Foto: X/Željka Cvijanović

Fantastična atmosfera u Prnjavoru nagovještava veliku pobjedu u nedjelju, navodi kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"HVALA našim dragim ljudima!" poručuje Cvijanovićeva.

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Željka Cvijanović

Milorad Dodik

SNSD

Savo Minić

Prnjavor

Izbori 2026

Komentari (2)

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