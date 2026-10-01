Specijalne jedinice sposobne da odgovore zadacima

Simulacija napada i pokušaj preuzimanja televizijskog tornja. Pripadnici Žandarmerije i specijalne-antiterorističke jedinice MUP-a Srpske savladali su zahtjevan teren Gole planine na Kozari.

„Što se tiče vježbe možemo reći da je uspješna, tu smo pokazali efikasnost, obučenost i da smo značajno podmladili jedinice. Što se tiče nas, ove jedinice su garant bezbjednosti Republike Srpske“, rekao je Vedran Simić, načelnik Centra za obuku.

„Ovi doktori za terorizam trebaju da pokažu sa čim će se suočiti ako pokuša bilo ko da ugrozi bezbjednost Republike Srpske“, rekao je Željko Budimir, ministar Unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Predstavljen je upad diverzantsko-terorističke grupe i pokušaj preuzimanja objekta. MUP Srpske pokazao je da je spreman da odgovori na svaki izazov.

„Vlada Republike Srpske će nastaviti ulaganje u MUP u svakom smislu te riječi, od samih naših policajaca, službenika, opreme i svega ostalog. Želimo da budemo upravo na onom nivou da možemo uvijek odgovoriti zadatku“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Do prije nekoliko godina jedna je puška služila deset muškaraca. Danas je policija garant bezbjednosti Republike Srpske.

„Republike Srpska cijeni angažman policijskih službenika. To su za nas vrhunske patriote, ljudi koji su na braniku Republike u svakom trenutku i svakog časa, i zato i Republika mora da uzvrati poboljšanjem njihovog standarda i ličnog i opremanjem svih jedinica koje se upotrebljavaju u bilo kom segmentu očuvanja", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„Da bi predstavili sebe kao najsigurniju destinaciju u Evropi vezano za terorizam, migrante i ostalo i da bi na taj način postigli uspješnost društva, privrede i benefite i razvoj infrastrukture neophodno je da se svi osjećaju sigurni i zaštićeni“, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske.

Vježbu policije Republike Srpske ispratio je i izraelski ratni veteran. Moše Levi uvjerio se da je Srpska spremna da se suoči sa svim izazovima. Vježba je izvedena kao simulacija realne bezbjednosne situacije kako bi se javnosti pokazala spremnost pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.