Priča o jednom vremenu: Kako je izgledalo za vrijeme vlasti SDS-a, a kako danas?

Autor:ATV redakcija
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Priča o jednom vremenu u Republici Srpskoj – kako je sve izgledalo nekada, a kako ta ista mjesta izgledaju danas.
Kako je izgledalo za vrijeme vlasti SDS-a, a kako izgleda danas?
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