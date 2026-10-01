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Priča o jednom vremenu: Kako je izgledalo za vrijeme vlasti SDS-a, a kako danas?

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01.10.2026 18:07

Komentari:

33
Прича о једном времену: Како је изгледало за вријеме власти СДС-а, а како данас?
Foto: screenshot

Priča o jednom vremenu u Republici Srpskoj – kako je sve izgledalo nekada, a kako ta ista mjesta izgledaju danas.

Kako je izgledalo za vrijeme vlasti SDS-a, a kako izgleda danas?

Pogledajte video i uporedite:

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Tagovi :

SDS

SNSD

Komentari (33)

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