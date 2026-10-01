Priča o jednom vremenu: Kako je izgledalo za vrijeme vlasti SDS-a, a kako danas?

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Priča o jednom vremenu u Republici Srpskoj – kako je sve izgledalo nekada, a kako ta ista mjesta izgledaju danas.

Kako je izgledalo za vrijeme vlasti SDS-a, a kako izgleda danas? Pogledajte video i uporedite:

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