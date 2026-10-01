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Svečanost povodom 10 godina Centra za obuku

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01.10.2026 15:34

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Кадети МУП Српске положили заклетву; Будимир: Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине
Foto: Srna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovaće sutra u Banjaluci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina Centra za obuku, čemu će prisustvovati resorni ministar Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostršević.

Svečanost će biti održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima sa početkom u 10.00 časova, najavljeno je iz resornog ministarstva.

Povodom ovog događaja zaslužnim pojedincima i institucijama biće uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju Centra za obuku, koji je ne samo jedinstven kompleks sa brojnim sadržajima, već i trening centar za stručno usavršavanje policijskih službenika, ali i pripadnike drugih institucija.

Tokom 10 godina rada, u Centru za obuku koji je nikao na prostoru bivše kasarne "Zalužani", organizovano je oko 250 različitih obuka, prenosi Srna.

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Tagovi :

svečanost

Zalužani

Centar za obuku Zalužani

Željko Budimir

Siniša Kostrešević

Policija

MUP Republike Srpske

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