Svečanost povodom 10 godina Centra za obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovaće sutra u Banjaluci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina Centra za obuku, čemu će prisustvovati resorni ministar Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostršević.

Svečanost će biti održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima sa početkom u 10.00 časova, najavljeno je iz resornog ministarstva.

Povodom ovog događaja zaslužnim pojedincima i institucijama biće uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju Centra za obuku, koji je ne samo jedinstven kompleks sa brojnim sadržajima, već i trening centar za stručno usavršavanje policijskih službenika, ali i pripadnike drugih institucija.

Tokom 10 godina rada, u Centru za obuku koji je nikao na prostoru bivše kasarne "Zalužani", organizovano je oko 250 različitih obuka, prenosi Srna.