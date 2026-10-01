Svečanost povodom 10 godina Centra za obuku

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovaće sutra u Banjaluci svečano postrojavanje jedinica policije povodom 10 godina Centra za obuku, čemu će prisustvovati resorni ministar Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostršević.
Svečanost će biti održana u okviru kompleksa Centra za obuku u Zalužanima sa početkom u 10.00 časova, najavljeno je iz resornog ministarstva.
Povodom ovog događaja zaslužnim pojedincima i institucijama biće uručene zahvalnice za podršku u stvaranju i razvoju Centra za obuku, koji je ne samo jedinstven kompleks sa brojnim sadržajima, već i trening centar za stručno usavršavanje policijskih službenika, ali i pripadnike drugih institucija.
Tokom 10 godina rada, u Centru za obuku koji je nikao na prostoru bivše kasarne "Zalužani", organizovano je oko 250 različitih obuka, prenosi Srna.
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