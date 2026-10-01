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Bogoljub Zeljković pružio podršku FK Progres iz Kneževa, oglasili se iz kluba

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01.10.2026 16:02

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Богољуб Зељковић пружио подршку ФК Прогрес из Кнежева, огласили се из клуба
Foto: ATV

FK Progres iz Kneževa zahvalio se potpredsjedniku Borca Bogoljubu Zeljkoviću za podršku koju je pružio ovom klubu.

"Predsjednik FK Progres Petko Budić i naš igrač Rastko Dukić danas su u Banjaluci posjetili potpredsjednika FK Borac, gospodina Bogoljuba Zeljkovića.

Ovom prilikom gospodin Zeljković pružio je značajnu podršku našem klubu donacijom pet novih fudbalskih lopti i mreža za golove. Takođe, dogovorena je i postavka rasvjete na stadionu FK Progres, kao i buduća saradnja između dva kluba.

Ovim putem od srca se zahvaljujemo gospodinu Bogoljubu Zeljkoviću na ukazanom povjerenju, pomoći i podršci našem klubu. Ovakva podrška od velikog je značaja za FK Progres, ali i za naše mlade igrače i njihov dalji razvoj.

Hvala, Bogoljube! FK Progres pamti i cijeni svoje prijatelje", navode iz Progresa.

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Bogoljub Zeljković

FK Progres Kneževo

Fudbal

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