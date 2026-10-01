Bogoljub Zeljković pružio podršku FK Progres iz Kneževa, oglasili se iz kluba

FK Progres iz Kneževa zahvalio se potpredsjedniku Borca Bogoljubu Zeljkoviću za podršku koju je pružio ovom klubu.

"Predsjednik FK Progres Petko Budić i naš igrač Rastko Dukić danas su u Banjaluci posjetili potpredsjednika FK Borac, gospodina Bogoljuba Zeljkovića.

Ovom prilikom gospodin Zeljković pružio je značajnu podršku našem klubu donacijom pet novih fudbalskih lopti i mreža za golove. Takođe, dogovorena je i postavka rasvjete na stadionu FK Progres, kao i buduća saradnja između dva kluba.

Ovim putem od srca se zahvaljujemo gospodinu Bogoljubu Zeljkoviću na ukazanom povjerenju, pomoći i podršci našem klubu. Ovakva podrška od velikog je značaja za FK Progres, ali i za naše mlade igrače i njihov dalji razvoj.

Hvala, Bogoljube! FK Progres pamti i cijeni svoje prijatelje", navode iz Progresa.