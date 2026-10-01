Ronalda jurili po aerodromu!

Selektor Žorž Žezus i predsjednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa pokušali su na aerodromu u Kopenhagenu da ubjede Kristijana Ronalda da se predomisli.

Ronaldo je u srijedu saopštio da napušta reprezentativni kamp u Danskoj, samo dan uoči utakmice sa domaćom selekcijom u Kopenhagenu.

Kapiten Portugala prethodno je razgovarao sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom, a potom odlučio da napusti ekipu. Ronaldo je poručio da će „u svoje vrijeme“ objasniti razloge svoje odluke.

Prema navodima španske „Marke“, Ronaldo je trebalo da trenira sa ekipom na stadionu „Parken“, ali je prije početka treninga napustio objekat i vratio se u hotel.

Tamo je pokupio svoje stvari, a zatim se uputio ka aerodromu, odakle je privatnim avionom trebalo da otputuje za Madrid.

„Marka“ navodi da su Žorž Žezus i Pedro Proensa otišli na aerodrom za njim, u pokušaju da ga ubjede da ostane u Kopenhagenu. Međutim, nisu uspjeli da promijene njegovu odluku.

Fudbalski savez Portugala potvrdio je da je 41-godišnji napadač napustio reprezentativni kamp. Rojters je pokušao da dobije komentar Saveza povodom navoda „Marke“, ali odgovor nije odmah stigao.

Ronaldo je trebalo da bude dio ekipe koja u četvrtak igra protiv Danske u utakmici Lige nacija, ali je njegov nastup sada van planova selektora, prenosi B92