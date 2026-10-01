Logo

Ronalda jurili po aerodromu!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 17:05

Komentari:

0
Роналда јурили по аеродрому!
Foto: Tanjug/AP/Ashley Landis

Selektor Žorž Žezus i predsjednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa pokušali su na aerodromu u Kopenhagenu da ubjede Kristijana Ronalda da se predomisli.

Ronaldo je u srijedu saopštio da napušta reprezentativni kamp u Danskoj, samo dan uoči utakmice sa domaćom selekcijom u Kopenhagenu.

Kapiten Portugala prethodno je razgovarao sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom, a potom odlučio da napusti ekipu. Ronaldo je poručio da će „u svoje vrijeme“ objasniti razloge svoje odluke.

Prema navodima španske „Marke“, Ronaldo je trebalo da trenira sa ekipom na stadionu „Parken“, ali je prije početka treninga napustio objekat i vratio se u hotel.

Tamo je pokupio svoje stvari, a zatim se uputio ka aerodromu, odakle je privatnim avionom trebalo da otputuje za Madrid.

„Marka“ navodi da su Žorž Žezus i Pedro Proensa otišli na aerodrom za njim, u pokušaju da ga ubjede da ostane u Kopenhagenu. Međutim, nisu uspjeli da promijene njegovu odluku.

Fudbalski savez Portugala potvrdio je da je 41-godišnji napadač napustio reprezentativni kamp. Rojters je pokušao da dobije komentar Saveza povodom navoda „Marke“, ali odgovor nije odmah stigao.

Ronaldo je trebalo da bude dio ekipe koja u četvrtak igra protiv Danske u utakmici Lige nacija, ali je njegov nastup sada van planova selektora, prenosi B92

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Aerodrom

Danska

Fudbal

fudbaler

Komentari (0)

Više iz rubrike

свијеће паљење свијећа црква

Fudbal

Umro Džejms Voker

6 h

0
Богољуб Зељковић пружио подршку ФК Прогрес из Кнежева, огласили се из клуба

Fudbal

Bogoljub Zeljković pružio podršku FK Progres iz Kneževa, oglasili se iz kluba

7 h

0
Познато колика казна пријети Роналду након што је напустио тим

Fudbal

Poznato kolika kazna prijeti Ronaldu nakon što je napustio tim

12 h

0
Монографија Борац

Fudbal

"Vijek banjalučkog Borca": Monografija za sva vremena

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima