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Gori Francuska: Direktora škole polili benzinom, vatrogascima oteli vozilo i zapalili

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01.10.2026 17:31

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Гори Француска: Директора школе полили бензином, ватрогасцима отели возило и запалили
Foto: Tanjug / AP / Jean-Francois Badias

Policija je upotrijebila suzavac nakon što se protest srednjoškolaca pretvorio u nerede u komuni Sen Deni, u predgrađu Pariza, javio je izvještač RIA Novosti sa lica mjesta. Francuski državni Sindikat studenata i Udruženje srednjih škola pozvali su ranije da se danas nastave blokade liceuma i univerziteta u Francuskoj.

Desetine srednjoškolaca jutros su se okupile blizu "Bartoldijevog liceuma" u Sen Deniju, kako bi protestovali zbog niza problema u sektoru obrazovanja, a kasnije su se pomjerili bliže centru Pariza.

Sve je bilo mirno dok se nisu pojavila lica obučena u crno i počela da bacaju petarde na policajce i razbijaju kante za otpatke, što je navelo policiju da upotrijebi suzavac.

Direktora škole polili benzinom, vatrogascima oteli vozilo i zapalili

Napadači su u četvrtak polili direktora škole benzinom, dok su u najmanje dvije škole podmetnuti požari, saopštili su zvaničnici. Nasilje se događa usred sve žešćih učeničkih protesta širom Francuske zbog nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada.

Stotine mladih okružile su vatrogasno vozilo koje je ujutru stiglo da gasi požar u srednjoj školi „Sen Egziperi“ u Marseju, saopštila je policija. Napadači su primorali vatrogasce da napuste vozilo, nakon čega su ga zapalili.

Direktor škole „Viktor Igo“ u istom gradu napadnut je i povrijeđen, saopštilo je tužilaštvo, ne navodeći detalje o njegovim povredama, prenosi Rojters.

Požar je izbio i u jednoj školi u Nantu, na zapadu Francuske, potvrdili su vatrogasci.

Protesti i blokade škola, koji su počeli prošle sedmice, postali su ozbiljan politički problem za francusku vladu u osjetljivom trenutku. Vlada je u četvrtak predstavila niz nepopularnih budžetskih rezova za 2027. godinu.

Premijer sazvao krizni sastanak

Kabinet premijera Sebastijana Lekornija održao je u četvrtak poslijepodne krizni sastanak zbog protesta u kojima su povrijeđene desetine ljudi.

Uhapšene su i stotine osoba, većinom tinejdžera, naveli su zvaničnici.

Učenički protesti proširili su se širom Francuske, a učenici su blokirali ulaze u škole zahtijevajući zapošljavanje dodatnih nastavnika, više novca za obrazovanje i bolje uslove školovanja.

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