Detalji pokušaja rušenja aviona sa 174 putnika: Avion je u 2 minute pao 5300 metara

Na letu „Flajdubaija“ iz Dubaija za Tel Aviv u srijedu je izbjegnuta tragedija nakon što je kopilot napao kapetana Smita Mačara i pokušao da sruši avion. Putnici i članovi posade uspjeli su da uđu u kokpit i savladaju napadača. U avionu su bila 174 putnika, većinom Izraelaca, među kojima je bilo i 27 djece.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je pilot na letu „Flajdubaija“ pokušao da „sabotira sistem aviona“, piše Si-En-En. Avion je za samo dvije minute izgubio više od pet hiljada metara visine, što je izazvalo paniku među putnicima i primoralo posadu na hitno slijetanje u Saudijsku Arabiju. Ime pilota koji je navodno pokušao da sruši avion još nije objavljeno.

Kapetan aviona, Indijac Smit Mačar, pokušao je da ga zaustavi i tom prilikom je teško povrijeđen. Netanjahu je rekao da je Mačar „uspio da spriječi tragediju razmjera 11. septembra“.

This incident clearly demonstrates that their fanaticism will never end.



Yesterday, on a flydubai flight bound for Israel from Dubai, an Omani Muslim terrorist Co pilot attempted to crash the plane in a 9/11-style;

Indian Hindu Captain Smit Machchhar. thwarted attempt despite… pic.twitter.com/ulTKHj1len — Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) October 1, 2026

„Ovaj incident razlikuje se od drugih tragičnih napada po tome što su ovog puta pobijedili dobri momci“, dodao je premijer.

Netanjahu je nakon incidenta pohvalio Mačara, putnike i članove posade koji su intervenisali.

„Pozdravljam ove heroje koji su pokazali nevjerovatnu snalažljivost i hrabrost. Spasili su mnoge živote i spriječili veliku katastrofu“, rekao je.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Portparol avio-kompanije potvrdio je da su članovi posade „Flajdubaija“ obezbijedili avion i bezbjedno sletjeli na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji, odakle su putnici drugim letom prebačeni u Izrael. Osumnjičeni napadač je uhapšen i ispituju ga saudijske vlasti, dodao je Netanjahu. Uprkos tome, ostaje niz neodgovorenih pitanja o motivima napada i detaljima krvavog sukoba.

Šta se dešavalo u avionu?

Let FZ1073 poletio je iz Dubaija u 6.05 po lokalnom vremenu. Podaci o letu pokazuju da je otprilike dva sata nakon polijetanja avion počeo naglo da gubi visinu i oštro skrenuo prema sjeveru, spustivši se za više od 5.300 metara za manje od dva minuta. Posada je u 8.31 uputila poziv u pomoć, a nekoliko minuta kasnije aktiviran je kod 7500 – međunarodni signal za otmicu.

Putnici su opisali haotične scene dok je avion ponirao.

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK:

Horror Image from the flight Dubai - Israel:

Imagine boarding a plane and placing your life in the hands of someone capable of behaving that way.

In the future, AI may fly aircraft to help prevent situations like this. It could easily have become a real tragedy.… — Anomalon (@Ferm0s) September 30, 2026

„Osjetili smo kako avion potpuno propada i počinje lagano da se okreće. Svi su vrištali, djeca su plakala“, ispričala je putnica Mika Bauman.

„Bila sam sigurna da ću umrijeti.“

U tom trenutku nekoliko putnika odlučilo je da reaguje. Janiv Hajun ispričao je Netanjahuu kako je napadača uhvatio za vrat i s drugima ga izvukao iz kokpita, a zatim preuzeo kontrole kako bi pomogao da se avion stabilizuje. Dr Šota Musaev, stomatolog koji je bio na letu, rekao je da je napadača vezao kablovima od slušalica i plastičnim vezicama, a zatim počeo da pruža pomoć povrijeđenom pilotu.

Jedno od ključnih neodgovorenih pitanja jeste kako su putnici i članovi posade uopšte uspjeli da uđu u kokpit. Vrata kokpita na modernim putničkim avionima posebno su obezbijeđena i tokom leta zaključana, upravo kako bi se spriječio neovlašćeni ulazak. Za sada nije poznato da li je neko tokom sukoba otvorio vrata iznutra ili je posada na drugi način uspjela da pristupi kokpitu. Upravo će način na koji su vrata otvorena biti jedan od predmeta istrage.

Prema iskazu jednog od putnika koji je prenio Netanjahu, u kokpit su tokom incidenta uspjeli da uđu putnici i članovi posade iz UAE. Tamo su zatekli napadača koji je izbo pilota i pokušavao da onesposobi sisteme aviona. Nakon što su ga savladali, u kokpit je ušao još jedan član posade i pomogao da se letjelica stabilizuje.

Strah nije prestao ni nakon što je napadač savladan.

„Ispod nas je bila samo pustinja. Bojali smo se da nas vode u neprijateljsku zemlju ili da ćemo sletjeti usred ničega“, rekao je putnik Asaf Rajuan.

„Nismo znali kome možemo vjerovati.“

Kako je avion sletio?

U nevjerovatnom preokretu, ispostavilo se da su među putnicima bili i obučeni piloti koji su putovali kao civili. Netanjahu i „Flajdubai“ potvrdili su da su upravo oni uspjeli da preuzmu kontrolu nad avionom, preusmjere ga i bezbjedno prizemlje na saudijskom aerodromu Tabuk u 9.54.

Dejvid Susi, analitičar za bezbjednost u vazduhoplovstvu, napomenuo je da je rijetkost da se dodatni piloti nalaze na letu, osim ako ih kompanija premješta radi drugog zadatka.

Šta se dogodilo s pilotima?

Snimci s društvenih mreža, čiju je autentičnost potvrdio Si-En-En, prikazuju jezive prizore nakon napada. Teško povrijeđeni pilot leži na podu, lica djelimično prekrivenog maskom, držeći se za krvavi torzo.

Iako je pri svijesti, vidi se da trpi jake bolove dok mu nekoliko putnika pomaže. Odmah pored njega, pod nadzorom, leži drugi pilot – napadač. I on je povrijeđen, a bijela košulja natopljena mu je krvlju u predjelu trbuha.

Glavni pilot i kopilot prebačeni su u bolnicu. Dr Musaev izjavio je da je izbodeni pilot izgubio mnogo krvi.

„Bio je pun posjekotina – glava i ruke su mu bile praktično razrezane.“

Lokalni političar iz Mumbaja, odakle je pilot Mačar, potvrdio je da je pilot u stabilnom stanju nakon operacije u Saudijskoj Arabiji.

Ko je Smit Mačar?

Mačar iza sebe ima dugogodišnju karijeru u civilnom vazduhoplovstvu. Nakon završene srednje škole upisao je studij tekstilnog inženjerstva kako bi preuzeo porodični posao, a potom je nastavio studij menadžmenta na Institutu Velingkar u Mumbaju.

Upravo je tamo, na seminaru o vazduhoplovstvu, kao 19-godišnjak prvi put otkrio interesovanje za letenje. Obuku za pilota završio je na Novom Zelandu, nakon čega se zaposlio u indijskoj avio-kompaniji „Spajsdžet“.

U „Spajsdžetu“ je proveo 11 godina i napredovao do kapetana instruktora zaduženog za obuku mlađih pilota. Posljednje četiri godine leti za „Flajdubai“. Tokom karijere prisjetio se situacija u kojima je morao da preusmjerava letove zbog hitnih medicinskih slučajeva ili odgađa polijetanja zbog naizgled sitnih tehničkih kvarova.

„Kašnjenje nije moj problem. Meni je jedino važno da putnici na kraju sami izađu iz aviona“, izjavio je tada. Govorio je i o tome kako strogo odvaja svoj posao od privatnog života.

„Kad izađem iz kokpita ili aviona, ne želim da drugi uopšte znaju da sam pilot. Ne želim da razgovaram o vazduhoplovstvu. Dok nosim uniformu, samo je važno da odradim svoj posao do kraja. A kad izađeš iz kokpita, to je to. Prestani da razmišljaš o tome. Tamo te neko drugi treba, čekaju te djeca koja žele da se igraju s tobom“, rekao je.

Indijski državni vrh slavi pilota

Mačarov postupak izazvao je brojne reakcije u Indiji. Indijska predsjednica Draupadi Murmu izjavila je da je zemlja ponosna na njega.

„Iako teško povrijeđen u trenutku velike opasnosti, ostao je odlučan da zaštiti tuđe živote. Njegova hrabrost i brza reakcija spriječile su katastrofu. Pozdravljam njegovu istrajnost i molim se za njegov brzi oporavak“, napisala je predsjednica na platformi Iks.

Premijer Narendra Modi nazvao je pilota herojem koji je pokazao ogromnu hrabrost.

„Kao što je izraelski premijer Netanjahu danas rekao, ovaj Indijac spriječio je napad poput onog 11. septembra. Smitova hrabrost ispunjava ponosom sve Indijce“, izjavio je Modi, koji je razgovarao s pilotovom suprugom i roditeljima.

Ministar odbrane Radžnat Sing poručio je da se zemlja ponosi njegovom hrabrošću.

„Rizikovao je sopstveni život i time potvrdio najviše standarde svoje profesije. Njegova hrabrost, smirenost i odgovornost ostaće trajna inspiracija“, rekao je Sing.

Pohvalama su se pridružili i drugi zvaničnici. Ministar spoljnih poslova S. Džajšankar rekao je da je Maččarova izuzetna smirenost spasila stotine ljudi. Predsjednik Kongresa Malikadžun Karge odao je počast pilotu i posadi, a premijer Maharaštre Devendra Fadnavis izjavio je da je pilot „istinski heroj“ i „inspiracija za cijelu Indiju“.

Ko je bio napadač?

Identitet i motiv pilota koji je navodno napao svog kolegu i dalje su nepoznati. Jedan izraelski zvaničnik izjavio je da je napadač državljanin Omana. Budući da Oman i Izrael nemaju zvanične diplomatske odnose, nije jasno kako je omanski pilot uopšte dobio dozvolu za let prema Izraelu.

🔴 Impressionnante vidéo au moment de l’attaque à bord du vol Flydubai reliant Dubaï à Tel Aviv.



Des passagers, dont deux pilotes hors service présents à bord, auraient aidé l’équipage à reprendre le contrôle de l’appareil.



Les deux pilotes aux commandes auraient été grièvement… pic.twitter.com/5U9pa77Jxv — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

Nije zvanično potvrđeno ni kojim se oružjem koristio tokom sukoba. Netanjahu je u razgovoru za Foks njuz rekao da je možda riječ o nožu ili sjekiri. U pilotskim kabinama putničkih aviona inače se nalazi takozvana protivpožarna sjekira, sigurnosna sjekira koja je dio opreme za hitne situacije. Namijenjena je, između ostalog, probijanju panela u slučaju požara i drugim vanrednim situacijama.

Stoga sama mogućnost da se sjekira nalazila u kokpitu ne znači da ju je napadač unio kroz bezbjednosnu kontrolu. Za sada, međutim, nije potvrđeno da li je upravo takva sjekira korišćena u napadu.

Gdje su putnici sada?

Putnici, većinom Izraelci, u međuvremenu su stigli u Izrael zamjenskim avionom. Na aerodromu Ben Gurion dočekale su ih porodice s balonima dobrodošlice. Nakon slijetanja, putnici su upućeni u poseban prostor gdje su ih pregledali medicinski timovi. Jedan 50-godišnji muškarac prebačen je u bolnicu zbog lakše povrede gornjeg dijela tijela.

Izraelski predsjednik Isak Hercog rekao je da je incident završio „velikim čudom“ te najavio zajedničku istragu Izraela i UAE. Među putnicima su bila i četiri američka i dva australijska državljana.

Kako će izgledati istraga?

Vlasti još pokušavaju da sastave sve detalje ovog događaja. U istragu su uključene brojne izraelske agencije, uključujući Šin Bet, Mosad, vojsku i Ministarstvo saobraćaja. Ključno pitanje biće kako se u posadi našao pilot iz zemlje s kojom Izrael nema diplomatske odnose.

Istraga će biti sprovedena i u Saudijskoj Arabiji, gdje je napadač u pritvoru. Istražitelji će prvo analizirati podatke iz crnih kutija, ispitati posadu i putnike te utvrditi kako su vrata kokpita otvorena i kako je oružje dospjelo u avion, izjavio je Marko Čen, stručnjak za vazduhoplovstvo.

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