Mladi SNSD-a u petak na Trgu Krajine organizuju podjelu sadnica

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Mladi SNSD-a Srpske će u petak, 2. oktobra u 12.00 časova organizovati na Trgu Krajine u Banjaluci podjelu sadnica.

"Sadnja drveta predstavlja dugoročno ulaganje u okruženje u kojem živimo i stvaramo. Podrška porodici i očuvanje naše zajednice predstavljaju temeljne vrijednosti naše politike i zajedničkog djelovanja u Republici Srpskoj. Pridružite nam se i preuzimanjem sadnice za svoje domaćinstvo dajte svoj doprinos izgradnji stabilnije i uređenije zajednice. Uvijek uz narod. Uvijek uz Srpsku", navede na zvaničnoj Instagram stranici: View this post on Instagram A post shared by Mladi socijaldemokrati - Mladi socijaldemokrati (@msdsrpska)

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