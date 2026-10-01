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Mladi SNSD-a u petak na Trgu Krajine organizuju podjelu sadnica

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01.10.2026 18:02

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Млади СНСД-а Српске у петак, 2. октобра у 12.00 часова организују на Тргу Крајине у Бањалуци подјелу садница.
Foto: Instagram/printscreen

Mladi SNSD-a Srpske će u petak, 2. oktobra u 12.00 časova organizovati na Trgu Krajine u Banjaluci podjelu sadnica.

"Sadnja drveta predstavlja dugoročno ulaganje u okruženje u kojem živimo i stvaramo. Podrška porodici i očuvanje naše zajednice predstavljaju temeljne vrijednosti naše politike i zajedničkog djelovanja u Republici Srpskoj. Pridružite nam se i preuzimanjem sadnice za svoje domaćinstvo dajte svoj doprinos izgradnji stabilnije i uređenije zajednice. Uvijek uz narod. Uvijek uz Srpsku", navede na zvaničnoj Instagram stranici:

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Omladina

Mladi SNSD

Trg Krajine

sadnice

Banja Luka

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