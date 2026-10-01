Svečano otvorene reprezentativne prostorije Srne u Palama

U Palama su danas svečano otvorene reprezentativne prostorije Medijskog sistema Republike Srpska - SRNA, zahvaljujući strateškoj odluci Vlade Republike kojom se ova nacionalna medijska kuća trajno vraća u svoje izvorno sjedište i mjesto nastanka, na inicijativu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Srne Tatjana Parađina izjavila je na svečanosti otvaranje novih i modernih prostorija da ova veoma značajna investicija Vlade Republike Srpske, na čelu sa premijerom Savom Minićem, predstavlja više od građevinskog poduhvata, jer je ovo znak bezrezervne podrške Srni i svim zaposlenim.

"Danas ne otvaramo samo vrata nove zgrade - danas otvaramo novo poglavlje u našem radu", rekla je Parađina.

Ona je ukazala da je ovaj objekat simbol posvećenosti Vlade Republike Srpske stvaranju moderne, efikasne i savremeno opremljene Srne.

U junu sam u Palama rekao da će se SRNA vratiti tamo gdje je nastala. Danas se to obećanje ispunjava.



Pale nisu samo adresa. One su dio temelja Republike Srpske, mjesto na kojem su u najtežim vremenima nastajale i čuvane njene institucije. A SRNA je od prvih dana bila svjedok i… pic.twitter.com/p4TfyXpsZb — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 1, 2026

"Najiskreniju zahvalnost dugujemo razumijevanju republičkog rukovodstva, Vlade Srpske, prije svega premijera Minića i predsjednika Dodika, na čiju inicijativu danas i imamo ovaj funkcionalan i moderan objekat u Palama, kao i svesrdnom zalaganju narodnih poslanika Ace Stanišića i Damjana Škipine, koji su svaki susret sa zvaničnicima Srpske koristitili da ta inicijativa postane stvarnost.

Njima dugujemo veliku zahvalnost što su istrajali u tome da se danas, 1. oktobra 2026. godine, SRNA vrati kući, u mjesto gdje je nastala, gdje su je stvarale naše kolege, od kojih mnogi danas, nažalost nisu među nama, ali vjerujem da se gore negdje sada raduju što je ostvaren naš zajednički san", naglasila je Parađina.

Današnji dan je, kaže, dodatna obaveza za nas da radimo još bolje kao tim, da uzvratimo rezultatima kako samo mi znamo, jer smo mi, ipak, kičma medijskog sistema Republike Srpske.

"Vjerujem u vas i znam da ćemo, konačno kada smo dobili, slobodno mogu reći, odlične uslove za rad biti još bolji, brži i efikasniji, jer naš slogan `Nama vjeruju` nije tek tako, nama zaista vjeruju što potvrđuju mnogobrojni korisnici kojima se, ovom prilikom, zahvaljujem na saradnji i radujem njenom nastavku na obostrano zadovoljstvo", poručila je Parađina.

Svečanosti otvaranja novih prostorija Srne na Palama prisustvovali su ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, izaslanik i savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić i Marko Milisav.

Prisutni su i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujičić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, narodni poslanici Aco Stanišić i Damjan Škipina, kao i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u BiH, koji su naglasili da u Srni imaju pouzdanog i iskrenog partnera.

Svečanosti prisustvuju i direktor Arhiva BiH Danijela Mrda, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić, dekan Filozofskog fakulteta Vladan Bartula, direktor Kinoteke Republike Srpske Bojan Čvoro, predsjednik Nadzornog odbora Srne Danijel Dragičević, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnici opština u sastavu grada, kao i delegacija Olimpijskog centra "Jahorina".

Medijski sistem Republike Srpske – SRNA, počeo je sa radom 7. aprila 1992. godine na Palama, pod tadašnjim nazivom Srpska novinska agencija – SRNA