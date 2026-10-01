Poslije hladnog jutra potpuno druga priča: Evo šta nam sutra slijedi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra nakon vedrog i svježeg jutra biće pretežno sunčano i toplo, uz malu i umjerenu oblačnost na zapadu, saopšteno je iz Republičkoh hidrometeorološkog zavoda.

U višim predjelima ujutru biće hladno, ponegdje sa slabim mrazem, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća je magla.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjeveroistočni, lokalno i pojačan, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni vjetar, a tokom dana pojačan južni.

Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 14, a maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.