Peskov: Rusija će ostati pouzdan dobavljač žitarica

Rusija će ostati odgovoran dobavljač žitarica na svjetska tržišta, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Nastavićemo da ispunjavamo sve svoje obaveze u vezi sa dijelom žita koji je namijenjen izvozu, a taj dio je važan", rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da Crno more trenutno nije bezbjedno za plovidbu zbog terorističkih aktivnosti Kijeva.

"Kabinet ministara radi na obezbjeđivanju alternativnih načina izvoza ruskog žita u inostranstvo. Moskva će ispuniti sve izvozne obaveze", podvukao je Peskov, prenosi Srna.