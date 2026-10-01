Peskov: Rusija će ostati pouzdan dobavljač žitarica

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Rusija će ostati odgovoran dobavljač žitarica na svjetska tržišta, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Nastavićemo da ispunjavamo sve svoje obaveze u vezi sa dijelom žita koji je namijenjen izvozu, a taj dio je važan", rekao je Peskov novinarima.
On je dodao da Crno more trenutno nije bezbjedno za plovidbu zbog terorističkih aktivnosti Kijeva.
"Kabinet ministara radi na obezbjeđivanju alternativnih načina izvoza ruskog žita u inostranstvo. Moskva će ispuniti sve izvozne obaveze", podvukao je Peskov, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
7 h0
Svijet
7 h0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu