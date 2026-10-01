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Lavina zatrpala najmanje 15 radnika na planini

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01.10.2026 15:46

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Лавина планина Непал
Foto: Pexel/Alexandru MnM

Najmanje 15 nepalskih radnika poginulo je kada je lavina zatrpala planinski kamp koji su pripremali u centralnom dijelu zemlje za strane penjače, izjavio je zvaničnik spasilačke službe.

Lavina je tokom vikenda zatrpala bazni kamp na planini Himlung Himal, visine 7.126 metara, u sjevernom okrugu Manang, gdje su nepalski radnici postavljali šatore i konopce. Jedan čovjek se još vodi kao nestao.

Spasioci su do sada izvukli 15 tijela na mjestu nesreće.

Zvaničnici smatraju da su male šanse da će nestali radnik biti pronađen živ i očekuju da će operacija spasavanja uskoro biti završena.

Strani penjači nisu stigli do lokacije u vrijeme kada se lavina pokrenula.

Svake godine hiljade stranaca dolaze Nepal da posjete ili se popnu na njegove planine. To stvara posao za desetine hiljada ljudi koji rade u turizmu ili kao vodiči i nosači.

Međutim, pošto klimatske promjene ubrzavaju topljenje glečera i leda, ovaj posao postaje sve opasniji, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nepal

Lavina

spasavanje

Himlung Himal

nesreća

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