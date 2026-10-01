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Peskov: Nastavljaju se kontakti Rusije sa Amerikom na radnom nivou

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01.10.2026 12:40

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Kontakti Rusije sa predstavnicima SAD na radnom nivou se nastavljaju i predstavljaju pozitivan proces, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Komentarišući radnu posjetu SAD specijalnog izaslanika ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirila Dmitrijeva, Peskov je novinarima rekao da Dmitrijev obavještava ruskog predsjednika Vladimira Putina o kontaktima sa američkim zvaničnicima.

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"U ovom slučaju kontakti se nastavljaju, dijalog se nastavlja - i to je veoma pozitivan proces", naglasio je Peskov.

Prema njegovim riječima, zajednička realizacija velikih ekonomskih projekata koje je Dmitrijev predložio američkim zvaničnicima biće od koristi i za Rusiju i za SAD.

On je napomenuo da potpuna obnova ekonomskih veza SAD sa Rusijom zavisi od rješavanja sukoba u Ukrajini, iako Moskva smatra da bi početak obnove odnosa mogao da počne odmah.

"Ukrajina se u proteklom periodu nije približila pregovorima, dok Evropa i dalje ometa pregovarački proces", odgovorio je Peskov na zahtjev da ocijeni promjenu te dinamike tokom protekle godine.

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Prema riječima portparola Kremlja, ogromna većina evropskih zemalja učestvuje u sukobu na strani Ukrajine, što za njih ne može proći bez posljedica, prenosi Srna.

"Rusija će nesumnjivo osigurati bezbjednost Kalinjingradske oblasti", dodao je Peskov, upozoravajući da će Moskva zaštititi svoju zapadnu pokrajinu svim raspoloživim sredstvima.

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Tagovi :

Rusija

Kremlj

Dmitrij Peskov

Amerika

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