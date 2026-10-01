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Sukob u SDS-u kulminira: Miličević i Petrović bi mogli da 'lete' odmah poslije izbora

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01.10.2026 12:26

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Љубиша Петровић и Милан Миличевић
Foto: Grad Bijeljina

Bura u SDS-u se ne stišava, a kako ATV nezvanično saznaje od izvora bliskih stranci, Ljubiša Petrović bi već nakon izbora mogao da bude izbačen iz ove političke partije.

I tu nije kraj, na izlaznim vratima SDS-a mogao bi da se nađe i Milan Miličević, aktuelni gradonačelnik Teslića.

Kako tvrdi naš izvor, od juče se vrše pripreme za vanredno zasjedanje odmah poslije izbora, na kojem će se traziti da se iz stranke isključi Petrović.

"Na pripremi ovog obračuna radi Ognjen Bodiroga. Radi to u ime Darka Babalja jer ovaj neće sad da se eksponira", rekao je izvor ATV-a.

Dodaje da se takođe radi i na izbacivanju Milana Miličevića iz stranke.

"Biće i zahtjeva da se iz SDS-a isključi i Miličević", zaključuje naš izvor.

Informacije o ovakvom razvoju događaja u najvećoj opozicionoj stranci ne iznenađuju s obzirom na podjele koje su uslijedile usljed objava kandidata i kandidatskih lista.

Iako SDS ima svog kandidata za člana Predsjedništva, Ljubiša Petrović je otvoreno podržao Nebojšu Vukanovića. O tome je ATV već pisao, a detalje pročitajte u nastavku.

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Tagovi :

SDS

Milan Miličević

Ljubiša Petrović

Darko Babalj

Ognjen Bodiroga

Komentari (5)

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