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Kako je Biljana Plavšić htjela pepeljarom da udari Karlu del Ponte

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01.10.2026 11:59

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Биљана Плавшић
Foto: Screenshot / YouTube

Biljana Plavšić, bivši predsjednik Republike Srpske, umrla je danas u Beogradu u 96. godini.

U intervjuima je opisala svoja teška iskustva sa Karlom del Ponte, tvrdeći da ju je tužiteljka psihički maltretirala kako bi svjedočila protiv Slobodana Miloševića.

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Ona je jedna od rijetkih haških osuđenika koja je puštena na slobodu nakon dvije trećine izdržane kazne. Nakon povratka u Beograd u nekoliko intervjua je pričala o svojim iskustvima sa Karlom del Ponte, tadašnjom tužiteljkom Haškog tribunala.

Bivša predsjednica Republika Srpske Biljana Plavšić se 2001. dobrovoljno predala Hagu, priznala krivicu i dobila 11 godina zatvora, a kaznu je izdržala u Švedskoj.

Kako je ispričala u intervjuu "Njuzviku", tadašnja tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte htjela je da je "kupi boksom cigareta kako bi prisnije sarađivala s njom, a na kraju ju je, kako kaže, čak i mučila da bi je natjerala da svjedoči protiv Miloševića".

"Karla del Ponte htela da me udari"

Kako je tada rekla, na to nije pristala.

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"Dva dana, odnosno ukupno osam sati, Karla del Ponte me je mučila i tjerala da svjedočim. Pitala sam je otkud taj sadizam... U jednom momentu je bila toliko nasilna da je skočila sa stolice i krenula ka meni, skoro da je htjela da me udari. Na stolu je bila neka velika pepeljara, koju sam, da je načinila još dva koraka ka meni, htjela da joj olupam o glavu. Srećom, moj advokat je bio tu i predložio je pauzu, te se to zaustavilo", otkrila je tada Biljana Plavšić.

(Kurir)

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Karla del Ponte

Biljana Plavšić

Umrla Biljana Plavšić

Preminula Biljana Plavšić

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