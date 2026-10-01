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Ifeta Karić osuđena na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga

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01.10.2026 13:00

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Судија држи чекић у судници

Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu u krivičnom predmetu protiv Ifete Karić (64), zbog krivičnog djela Ubistvo, kojom je optuženu proglasio krivom i prvostepeno osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

Optužena je oglašena krivom što je dana 21.09.2025. godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u mjestu Donja Orahovica, Gračanica, iako svjesna da ubodom nožem može usmrtiti člana porodice, supruga S.K. nanijela ubodnu ranu u predjelu stomaka, kojom prilikom je oštećeni zadobio teške po život opasne tjelesne povrede, usljed kojih je istog dana preminuo.

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Nakon objave presude sud je donio rješenje kojim se prema optuženoj ukida pritvor, te je ista puštena na slobodu.

Podsjećamo, ubistvo se dogodilo 21. septembra 2025. godine u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici kod Gračanice. Žrtva je bio Safet Karić (66), suprug optužene.

Prema tadašnjim informacijama Tužilaštva TK, ubod nožem u stomak izazvao je unutrašnje krvarenje, usljed kojeg je preminuo na mjestu događaja. Ifeta je uhapšena nedugo nakon ubistva, a potom joj je određen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

(Avaz)

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presuda

Ubistvo

Ifeta Karić

Tuzla

Gračanica

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