Minić: Rano govoriti o najvećem uspjehu, još sam u uzlaznoj putanji svog profesionalnog i političkog puta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su mu u dosadašnjoj karijeri posebno važna tri premijerska mandata i činjenica da su, tokom tog perioda, sve obaveze Vlade Republike Srpske izmirivane bez kašnjenja ijednog dana.

- Mislim da sam još u uzlaznoj putanji svog profesionalnog i političkog puta i da je možda rano govoriti o najvećem uspjehu - izjavio je Minić za portal "Respublika".

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Minić je odgovorio potvrdno na pitanje da li postoji odluka koju je politički morao da donese, iako se privatno nije slagao s njom.

- Kada obavljate javnu funkciju, morate prije svega voditi računa o interesu institucije i građana koje predstavljate. Ta razlika između ličnog stava i odgovornosti funkcije jeste dio političke odgovornosti. Kada preuzmete javnu funkciju, morate biti spremni da odluke donosite odgovorno i da iza njih stojite - istakao je Minić.

Odgovarajući na pitanje ko ga češće razočara, politički protivnici ili politički saveznici, Minić je rekao da uvijek najviše razočaraju ljudi koji su bliski i koje smatrate prijateljima.

- Razočaranje najčešće dolazi upravo od ljudi od kojih ga najmanje očekujete. Od onih prvih koje ste naveli očekujete loše stvari, pa vas i ne mogu razočarati - dodao je Minić.

Odgovarajući na pitanje kada je posljednji put pomislio da "ovo više nije politika, ovo je scenario za satiru", on je rekao da je to svaki put kada vidi opoziciju da se bavi kritizerstvom.

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- Kažem kritizerstvom, a ne kritikom, jer između te dvije stvari postoji velika razlika. Kritika je potrebna i korisna, posebno u politici. Kritizerstvo, s druge strane, ne nudi rješenja i svodi se samo na osporavanje svega što radi druga strana. U tim situacijama ponekad zaista pomislim da je ovo više scenario za satiru nego ozbiljna politička rasprava - dodao je Minić.

Prema njegovim riječima, kada bi mogao večerati s bilo kim, bio bi to blaženopočivši patrijarh srpski Pavle zbog njegove veličine, a istovremeno nevjerovatne jednostavnosti.

- Zbog njegovih izoštrenih misli, karaktera i načina na koji je razumio čovjeka i život. Prije svega, zbog njegove svetosti i iskrene posvećenosti vjeri - naglasio je Minić.

Minić je naveo da bi najradije razbio stereotip o političarima da im je stalo samo do moći i funkcije.

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On je dodao da mlađi političari nikako ne bi smjeli naučiti od starijih kolega bahatost i banalost.

- Od starijih treba učiti iz iskustva, ali svako mora izgraditi svoj karakter, svoj odnos prema ljudima i svoju odgovornost prema funkciji koju obavlja - ukazao je Minić.

Od naučenih lekcija sa početka karijere, on je rekao da i danas primjenjuje da prema ljudima treba biti korektan i odgovoran, da treba saslušati različita mišljenja i da iza svojih odluka uvijek treba stajati.

(Srna)