Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Opozicija 20 godina tvrdi kako je SNSD u panici i kako će oni sigurno pobijediti, ali isti rad uvijek donese i iste rezultate, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Dakle, kaže Kovačević, opozicija nikako da se umori od lupanja gluposti, a SNSD nikako da se umori od pobjeda.
- Vidim da ni na tom polju nema promjena. Do pobjede - dodao je Kovačević u objavi na društvenoj mreži Iks.
Opozicija 20 godina tvrdi kako je SNSD u panici i kako će oni sigurno pobijediti. Ali, isti rad uvijek donese i iste rezultate. — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) October 1, 2026
Dakle, opozicija nikako da se umori od lupanja gluposti, a SNSD nikako da se umori od pobjeda.
Vidim da ni na tom polju nema promjena.
Do pobjede!
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
11 h5
Gradovi i opštine
11 h0
Republika Srpska
11 h9
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
11 h5
Republika Srpska
11 h9
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
11 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu