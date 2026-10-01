Opozicija 20 godina tvrdi kako je SNSD u panici i kako će oni sigurno pobijediti, ali isti rad uvijek donese i iste rezultate, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Dakle, kaže Kovačević, opozicija nikako da se umori od lupanja gluposti, a SNSD nikako da se umori od pobjeda.

- Vidim da ni na tom polju nema promjena. Do pobjede - dodao je Kovačević u objavi na društvenoj mreži Iks.