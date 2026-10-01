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Karan: Biljana Plavšić dala lični doprinos stvaranju Srpske i izgradnji njenih institucija

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01.10.2026 13:50

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je Srni da odlaskom Biljane Plavšić završava životni put jedne od ključnih ličnosti koje su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljanje njenih institucija.

Karan je istakao da Republika Srpska predstavlja okvir slobode, sigurnosti i političkog subjektiviteta za srpski narod, omogućavajući mu da na vjekovnim ognjištima sačuva svoj identitet, ime, jezik, kulturu i tradiciju.

"Zato posebno mjesto u našem istorijskom pamćenju pripada generaciji koja je u presudnim trenucima preuzela odgovornost za njenu budućnost, a čiji je važan dio bila i Biljana Plavšić", istakao je Karan.

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Prema njegovim riječima, obavljajući najviše državne dužnosti, uključujući i funkciju predsjednika u jednom od najtežih perioda, Biljana Plavšić je dala lični doprinos stvaranju Srpske i izgradnji njenog sistema, posvetivši tome značajan dio svog života.

"Ostaje trajno sjećanje na njen politički angažman i ulogu koju je imala u savremenoj istoriji našeg naroda. Neka počiva u miru", naveo je predsjednik Republike Srpske.

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini.

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Biljana Plavšić

Umrla Biljana Plavšić

Preminula Biljana Plavšić

Siniša Karan

Komentari (7)

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