Kuzmić: Vlada Srpske izdvaja 180 miliona KM godišnje za poljoprivredu

Vlada Republike Srpske izdvaja 180 miliona KM godišnje za poljoprivredu, što predstavlja značajna sredstva koja završavaju u poljoprivrednom sektoru Srpske, rekla je danas u Kostajnici ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Anđelka Kuzmić.

Kuzmićeva je zajedno sa načelnikom opštine Nikolom Janjetovićem uručila rješenja o podsticajima za 47 poljoprivrednika, ukupne vrijednosti 60.000 KM, koje je u budžetu obezbijedila ova lokalna zajednica.

Ona je pohvalila podsticajne mjere opštine Kostajnica, navodeći da lokalna podrška poljoprivrednicima daje dodatnu snagu da istraju u poljoprivrednoj proizvodnji.

"Svaka opština i grad trebalo bi da u okviru svog budžeta planira određena sredstva za pomoć poljoprivrednoj proizvodnji, u skladu sa svojim mogućnostima. Moram da napomenem da smo, od kada je uvedena ova mjera podrške iz lokalnog budžeta, u opštini Kostajnica sa devet registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/ danas došli do 90", rekla je Kuzmićeva novinarima.

Ona je dodala da će resorno ministarstvo nastojati da pomogne načelniku u povećanju izdvajanja za poljoprivredne proizvođače. Za narednu godinu najavila je izmjene pravilnika kojima se uređuju podsticaji za poljoprivredu na republičkom nivou.

"Saslušaćemo sva udruženja i poljoprivredne proizvođače. Kada dođemo na lice mjesta, vidimo neke stvari na terenu sa kojima se ljudi susreću, a koje u našoj statistici nisu vidljive", rekla je Kuzmićeva.

Ona je dodala da će sredstva biti drugačije raspoređena, odnosno više usmjerena ka direktnim davanjima.

Istakla je da će veću podršku dobiti proizvodnja koja ima potencijal za opstanak u uslovima promjene klimatskih prilika, navodeći da su među prioritetima navodnjavanje, protivgradna zaštita i osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Kuzmićeva je sa načelnikom obišla i lokalni put u selu Mrakodol, gd‌je je u toku asfaltiranje dionice dužine 200 metara.

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"Vlada, putem resornog ministarstva, osim redovne podrške poljoprivrednicima, pokazuje i brigu o našem selu. Veoma je važno da svaki naš čovjek ima dobru infrastrukturu u zajednici u kojoj živi, u smislu vode, puteva i svega što je potrebno da mladi ostaju i opstaju na selu", rekla je Kuzmićeva.

Janjetović je rekao da se u narednih nekoliko dana očekuje i asfaltiranje puta u selu Petrinja, u dužini od 350 metara.

On je naveo da je za asfaltiranje ovih putnih pravaca resorno ministarstvo obezbijedilo 50.000 KM, dok je opština Kostajnica izdvojila 48.000 KM.

Janjetović je dodao da je ove godine iz opštinskog budžeta izdvojeno 60.000 KM za poljoprivredne podsticaje, te najavio da je plan da budžetska izdvajanja za poljoprivrednike naredne godine budu povećana na 100.000 KM.

"Iako to nisu značajna sredstva, svi parametri pokazuju da ljudi sve više registruju gazdinstva i da ti podsticaji, možda ne onom dinamikom kojom bi trebalo, ali ipak ostvaruju efekat i podstiču ljude da se bave poljoprivredom", rekao je Janjetović.

On je dodao da je opština Kostajnica mala lokalna zajednica koja ima poljoprivredne površine, ali da se one ne obrađuju u dovoljnoj mjeri. Izrazio je nadu da će opštinske i mjere resornog ministarstva podstaći ljude da se bave poljoprivredom i iskoriste prirodne resurse kojima raspolažu.

Kuzmićeva i Janjetović obišli su i poljoprivredno gazdinstvo "Farma prom Glušica", koje se bavi proizvodnjom mlijeka i mesa.

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Vlasnik Farme Mladen Glušica rekao je da na Farmi ima oko 100 grla, od kojih je 30 muznih krava, te da dnevno isporučuje oko 650 litara mlijeka.

"Cijenom nismo zadovoljni, ali je redovna isplata mlijeka, kao i premija za mlijeko", naveo je Glušica, koji je zahvalio ministru za posjetu, ističući da poljoprivrednicima mnogo znači kada neko brine o njima i poljoprivrednoj proizvodnji.

Goran Tomić, koji se bavi ovčarstvom, rekao je da opštinski i republički podsticaji mnogo znače poljoprivrednicima.

"Imam oko 100 priplodnih grla rase safolk i češka romanovska. Podsticaje koje dobijemo od opštine iskoristimo za jesenju sjetvu, a republičke za proljećnu", naveo je Tomić.

On je napomenuo da je sadašnji načelnik prvi koji iz opštinskog budžeta izdvaja podsticajna sredstva za poljoprivredu.

Miroslav Vujasin bavi se ratarstvom i kaže da je ova godina, zbog suše, bila veoma teška za poljoprivrednike.

"Posljednje tri do četiri godine teško se snalazimo. Repromaterijal je poskupio, a probleme pravi i suša. Zato nam podsticaji mnogo znače", rekao je Vujasin.

(SRNA)