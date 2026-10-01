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Predsjednik GIK Banjaluka: Tek na dan izbora ćemo znati kako ćemo se snaći

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01.10.2026 13:03

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Foto: ATV

Predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Banjaluka Dubravko Malinić izjavio je Srni da završavaju posljednje pripreme za izbore koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra, ali da će se tek toga dana znati kako će se snaći sa novim izbornim tehnologijama.

"Još nije sve spremno i ne može biti spremno prije roka. Situacija je pod kontrolom po onome što je do sada urađeno - objedinjen je sav izborni materijal, upakovan i čuva se. U subotu, 3. oktobra, kreće se sa dostavom po biračkim mjestima", rekao je Malinić.

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Malinić je naveo da u Banjaluci pravo glasa ima 192.366 registrovanih birača, dok će 209 birača glasati u odsustvu za opštine u Federaciji BiH u kojima su živjeli 1991. godine.

On je rekao da će biti otvoreno 259 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, te da će biti angažovano i 25 mobilnih timova putem kojih će glasati 1.166 birača.

U centralni birački spisak u BiH upisano je 3.408.517 birača.

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Tagovi :

Izbori 2026

Banjaluka

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