Predsjednik GIK Banjaluka: Tek na dan izbora ćemo znati kako ćemo se snaći

Predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Banjaluka Dubravko Malinić izjavio je Srni da završavaju posljednje pripreme za izbore koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra, ali da će se tek toga dana znati kako će se snaći sa novim izbornim tehnologijama.

"Još nije sve spremno i ne može biti spremno prije roka. Situacija je pod kontrolom po onome što je do sada urađeno - objedinjen je sav izborni materijal, upakovan i čuva se. U subotu, 3. oktobra, kreće se sa dostavom po biračkim mjestima", rekao je Malinić.

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Malinić je naveo da u Banjaluci pravo glasa ima 192.366 registrovanih birača, dok će 209 birača glasati u odsustvu za opštine u Federaciji BiH u kojima su živjeli 1991. godine.

On je rekao da će biti otvoreno 259 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, te da će biti angažovano i 25 mobilnih timova putem kojih će glasati 1.166 birača.

U centralni birački spisak u BiH upisano je 3.408.517 birača.