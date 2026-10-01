CIK imenovao novog predsjednika biračkog odbora u Ambasadi u Beogradu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Centralna izborna komisija BiH imenovala je Marka Babalja na mjesto predsjednika biračkog odbora u Ambasadi BiH u Beogradu tokom opštih izbora, umjesto Olivera Mićića, koji nije u mogućnosti da obavlja ovu dužnost.
Ova odluka donesena je na današnjoj hitnoj sjednici CIK-a, kao i Pravilnik o radu Glavnog centra za brojanje.
Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ poslao je juče urgenciju CIK-u BiH o tome da li izbori u Ambasadi BiH u Beogradu mogu da budu održani bez članova biračkog odbora iz reda srpskog naroda, koje je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković povukao na "konsultacije" u sjedište Ministarstva.
Republika Srpska
Karan: Biljana Plavšić dala lični doprinos stvaranju Srpske i izgradnji njenih institucija
Vranješ je u dopisu, članovima CIK-a ukazao da Izborni zakon BiH propisuje da CIK imenuje biračke odbore za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, tako da u svakom biračkom odboru moraju da budu zastupljeni članovi iz svakog konstitutivnog naroda.
Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković ranije je na konsultacije u Sarajevo pozvao predsjednika i zamjenskog člana biračkog odbora na biračkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu, što je Vranješ u svom ranijem dopisu predočio CIK-u.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
9 h0
Hronika
10 h0
Srbija
10 h0
Republika Srpska
10 h4
Srbija
10 h0
Srbija
12 h0
Srbija
12 h0
Srbija
14 h1
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu