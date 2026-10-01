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CIK imenovao novog predsjednika biračkog odbora u Ambasadi u Beogradu

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01.10.2026 14:03

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ЦИК именовао новог предсједника бирачког одбора у Амбасади у Београду
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH imenovala je Marka Babalja na mjesto predsjednika biračkog odbora u Ambasadi BiH u Beogradu tokom opštih izbora, umjesto Olivera Mićića, koji nije u mogućnosti da obavlja ovu dužnost.

Ova odluka donesena je na današnjoj hitnoj sjednici CIK-a, kao i Pravilnik o radu Glavnog centra za brojanje.

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ poslao je juče urgenciju CIK-u BiH o tome da li izbori u Ambasadi BiH u Beogradu mogu da budu održani bez članova biračkog odbora iz reda srpskog naroda, koje je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković povukao na "konsultacije" u sjedište Ministarstva.

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Vranješ je u dopisu, članovima CIK-a ukazao da Izborni zakon BiH propisuje da CIK imenuje biračke odbore za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, tako da u svakom biračkom odboru moraju da budu zastupljeni članovi iz svakog konstitutivnog naroda.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković ranije je na konsultacije u Sarajevo pozvao predsjednika i zamjenskog člana biračkog odbora na biračkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu, što je Vranješ u svom ranijem dopisu predočio CIK-u.

(Srna)

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Beograd

Izbori 2026

Marko Babalj

CIK BiH

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