Ova tri znaka u oktobru postaju magnet za novac

Oktobar bi za tri horoskopska znaka mogao da donese zaradu, napredovanje i važne porodične odluke, prema prognozi Tamare Globe. Raniji trud konačno će se isplatiti, a nove prilike pokrenuće dugo očekivane promjene.

Tamara Globa u svojoj prognozi izdvaja Bikove, Lavove i Rakove, a horoskop najavljuje da bi oktobar mogao da im donese više prilika za zaradu, napredovanje i ostvarenje porodičnih planova.

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Bik: Raniji trud mogao bi da donese zaradu

Prema prognozi Tamare Globe, Bikovima se otvara mogućnost da projekti u koje su dugo ulagali energiju konačno počnu da donose prihode. Posebno se izdvajaju vraćanje starih dugova, povoljne poslovne ponude i poslovi povezani sa nekretninama. Globa savjetuje da uspjehe ne ističu previše pred drugima.

Lav: Prilika za napredovanje i priznanje

Lavovima se do kraja jeseni pripisuju mogućnosti za unapređenje, zapažen projekat ili priznanje za dosadašnji rad. Prognoza ih podstiče da pokažu inicijativu, posebno ako razmišljaju o povišici ili sopstvenom poslu. Istovremeno, upozorava ih da izbjegavaju trošenje novca samo radi prestiža.

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Rak: Finansije i porodica u prvom planu

Za Rakove je oktobar predstavljen kao povoljan period za rješavanje finansijskih pitanja i povećanje prihoda. Posjete i kontakti mogli bi da otvore nove perspektive, dok se među važnim temama izdvajaju lični razvoj i planiranje porodice. Savjetuje im se i veća pažnja tokom putovanja.

(ŽenaBlic)