Logo

Ova tri znaka u oktobru postaju magnet za novac

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 14:57

Komentari:

0
Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Foto: Eugene Lisyuk/Pexels

Oktobar bi za tri horoskopska znaka mogao da donese zaradu, napredovanje i važne porodične odluke, prema prognozi Tamare Globe. Raniji trud konačno će se isplatiti, a nove prilike pokrenuće dugo očekivane promjene.

Tamara Globa u svojoj prognozi izdvaja Bikove, Lavove i Rakove, a horoskop najavljuje da bi oktobar mogao da im donese više prilika za zaradu, napredovanje i ostvarenje porodičnih planova.

илу-стомак-11072026

Zdravlje

Simptomi upale slijepog crijeva: Nemojte ih zanemariti

Bik: Raniji trud mogao bi da donese zaradu

Prema prognozi Tamare Globe, Bikovima se otvara mogućnost da projekti u koje su dugo ulagali energiju konačno počnu da donose prihode. Posebno se izdvajaju vraćanje starih dugova, povoljne poslovne ponude i poslovi povezani sa nekretninama. Globa savjetuje da uspjehe ne ističu previše pred drugima.

Lav: Prilika za napredovanje i priznanje

Lavovima se do kraja jeseni pripisuju mogućnosti za unapređenje, zapažen projekat ili priznanje za dosadašnji rad. Prognoza ih podstiče da pokažu inicijativu, posebno ako razmišljaju o povišici ili sopstvenom poslu. Istovremeno, upozorava ih da izbjegavaju trošenje novca samo radi prestiža.

Фризер, коса

Savjeti

Tajna zdrave kose: Kako jaja i jogurt pomažu protiv peruti

Rak: Finansije i porodica u prvom planu

Za Rakove je oktobar predstavljen kao povoljan period za rješavanje finansijskih pitanja i povećanje prihoda. Posjete i kontakti mogli bi da otvore nove perspektive, dok se među važnim temama izdvajaju lični razvoj i planiranje porodice. Savjetuje im se i veća pažnja tokom putovanja.

(ŽenaBlic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Astrolozi

finansijski horoskop za oktobar

novac

Komentari (0)

Pročitajte više

Ана и Тери

Ljubav i seks

Vjerovala da je dobila obični poklon od dečka, a onda je uslijedio šok

9 h

0
Животиња пас

Region

Pas ugrizao dijete za nogu: Životinja bila na povocu, ali nije imala brnjicu

10 h

0
Анђела Вјештица

Scena

Anđela Veštica osuđena zbog ucjene: Evo šta je uradila poznata starleta

10 h

0
Зграда Универзитета у Источном Сарајеву.

Gradovi i opštine

Univerzitet u Istočnom Sarajevu našao se na prestižnoj svjetskoj rang-listi

10 h

0

Više iz rubrike

карте зодијак астрологија хороскоп

Zanimljivosti

Početak oktobra donosi dobre vijesti za tri znaka horoskopa

13 h

0
Биљка спатифилум

Zanimljivosti

Zovu je "ženska sreća": Ako ovu biljku poklonite neudatoj d‌jevojci, vjeruje se da će pronaći ljubav

15 h

0
Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 1. oktobar: Evo ko treba da pripazi na zdravlje

16 h

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Sve se mijenja od 5. oktobra: Pljuštaće kiša para za ova 4 znaka

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima