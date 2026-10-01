Ova tri znaka u oktobru postaju magnet za novac

Autor:ATV redakcija
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Oktobar bi za tri horoskopska znaka mogao da donese zaradu, napredovanje i važne porodične odluke, prema prognozi Tamare Globe. Raniji trud konačno će se isplatiti, a nove prilike pokrenuće dugo očekivane promjene.
Tamara Globa u svojoj prognozi izdvaja Bikove, Lavove i Rakove, a horoskop najavljuje da bi oktobar mogao da im donese više prilika za zaradu, napredovanje i ostvarenje porodičnih planova.
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Prema prognozi Tamare Globe, Bikovima se otvara mogućnost da projekti u koje su dugo ulagali energiju konačno počnu da donose prihode. Posebno se izdvajaju vraćanje starih dugova, povoljne poslovne ponude i poslovi povezani sa nekretninama. Globa savjetuje da uspjehe ne ističu previše pred drugima.
Lavovima se do kraja jeseni pripisuju mogućnosti za unapređenje, zapažen projekat ili priznanje za dosadašnji rad. Prognoza ih podstiče da pokažu inicijativu, posebno ako razmišljaju o povišici ili sopstvenom poslu. Istovremeno, upozorava ih da izbjegavaju trošenje novca samo radi prestiža.
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Za Rakove je oktobar predstavljen kao povoljan period za rješavanje finansijskih pitanja i povećanje prihoda. Posjete i kontakti mogli bi da otvore nove perspektive, dok se među važnim temama izdvajaju lični razvoj i planiranje porodice. Savjetuje im se i veća pažnja tokom putovanja.
(ŽenaBlic)
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