U Banjaluci nestala Marija Lus: Oglasila se policija

Autor:ATV redakcija
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Marija Lus (82) iz Kolumbije nestala je danas u Banjaluci, a iz Policijske uprave apeluju na sve građane ukoliko je uoče ili dođu do bilo kakvih saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici.
"Policijskoj upravi Banjaluka prijavljeno je da je navedeno lice posljednji put viđeno danas oko 11,50 časova kod hotela „Talija“ u Banjaluci, odakle joj se izgubio svaki trag", navode iz PU Banjaluka.
Kako navode iz policije Marija ima 165 centimetara, sitnije je građe, na sebi je imala majicu kratkih rukava bež boje i tamno plave pantalone.
Banjalučka policija apeluje na sve građane ukoliko uoče nestalu Mariju ili dođu do bilo kakvih saznanja, to prijave najbližoj Policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona „122“.
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