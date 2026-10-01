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Umro Džejms Voker

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01.10.2026 16:59

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Foto: Pexel/Arjanne Holsappel

Tužne vijesti stigle su iz Engleske, gdje je u 38. godini preminuo nekadašnji fudbaler Džejms Voker, koji je tokom profesionalne karijere nastupao za veliki broj engleskih klubova. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je i Sautend junajted, klub čiji je dres nosio dvije godine.

Iz Sautenda su poručili da su duboko potreseni smrću nekadašnjeg napadača, koji je za ovaj klub igrao u periodu od 2008. do 2010. godine. Voker je za ekipu iz Eseksa zabeležio ukupno 54 nastupa i uspeo da postigne osam pogodaka.

Fudbalsko obrazovanje stekao je u akademiji Čarlton atletika, posle čega je tokom karijere promenio veliki broj sredina. Pored Sautenda, nastupao je za Hartlpul junajted, Bristol roverse, Lejton orijent, Nots kaunti, Jeovil taun i Džilingem.

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Hronika

Vozač kamiona iz BiH preminuo nakon teške saobraćajne nesreće u Hrvatskoj

Vokerov život drastično se promijenio 2019. godine, kada je doživeo srčani zastoj. Preživio je, ali je taj zdravstveni problem ostavio ozbiljne posljedice i doveo do značajnih fizičkih i mentalnih oštećenja.

Sautend će se od svog nekadašnjeg fudbalera oprostiti i pred navijačima. Klub je najavio da će pre subotnje utakmice Nacionalne lige protiv AFC Fajlda biti održan minut aplauza u znak sećanja na Džejmsa Vokera.

Voker je preminuo sa samo 38 godina, a iza sebe je ostavio karijeru tokom koje je prošao kroz brojne klubove engleskog fudbala i odigrao veliki broj utakmica u nižim profesionalnim rangovima.

(telegraf)

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Džejms Voker

preminuo

Fudbal

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