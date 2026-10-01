Putin: Svijet došao do prekretnice

Svijet je došao do odlučujuće prekretnice u svom razvoju i nije riječ samo o politici, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sjednici debatnog kluba Valdaj.

„Politika, kao i uvijek, proizilazi iz dubokih promjena“, napomenuo je Putin.

„Iako čovječanstvo naslućuje velike promjene, još uvijek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmjere izazova koji one nose. Ovo je početak potpuno nove stvarnosti, u kojoj su prijetnje i opasnosti neraskidivo isprepletene sa prilikama. Ne radi se samo o promjeni odnosa snaga među državama, koliko o činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića“, istakao je šef države.

Putin je upozorio da je neophodno izbjeći „najkatastrofalnije scenarije“.

Odgovornost svijeta za zajedničku budućnost nije apstraktan slogan, već skup praktičnih djelovanja usmjerenih na sprečavanje čovječanstva da sklizne na ivicu opstanka i izbjegne nepopravljivo, istakao je ruski lider.

Svi na svijetu – Istok i Zapad, Sjever i Jug – moraće prije ili kasnije da postignu dogovor o principima novog svjetskog poretka, rekao je Putin.

„Uvjeren sam da će intelektualni kapital i iskustvo neposrednog dijaloga zasnovanog na povjerenju, koje je klub Valdaj stekao, svakako biti traženi – u trenutku kada ćemo svi mi, Istok i Zapad, Sjever i Jug, prije ili kasnije morati da se dogovorimo o principima formiranja novog svjetskog poretka, sposobnog da obezbijedi napredak i razvoj čovječanstva u decenijama koje dolaze“, naglasio je Putin.

Moguć nastavak međunarodnih sukoba

Putin je napomenuo da je veoma vjerovatno da će se međunarodni sukobi nastaviti u bliskoj budućnosti.

„Kakav god se scenario odvijao na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma vjerovatan“, ocijenio je predsjednik.

Prema njegovim riječima, zabrinjavajući trendovi na globalnoj sceni podstiču na razmišljanje o tome kako očuvati globalni mir i bezbjednost.

„Zabrinjavajući trendovi kojima svjedočimo na međunarodnoj sceni, nagone nas da razmišljamo, prije svega, ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to, naravno, izuzetno važno, već o tome kako da očuvamo globalni mir i bezbjednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu“, rekao je Putin.