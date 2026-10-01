Zašto su Rusi na dronove stavili "brkove"?

Rusija je, po svemu sudeći, počela da pretvara svoje mlazne dronove „Geranj“ („Šahedi“ za iransko tržište) u specijalizovano oružje za napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Na njima su primijećene neobične šipke nalik „brkovima“, čija je namjena da aktiviraju bojevu glavu drona kada on dodirne čak i tako tanak objekat kao što je visokonaponski kabl.

Ruski dron screenshot

Ova do sada neviđena modifikacija primijećena je nakon što je ukrajinski dobrovoljac Sergej Sternenko objavio snimak drona.

Šipke se pružaju naprijed iz nosa letjelice i po svemu sudeći služe kao kontaktni okidači, omogućavajući da se bojeva glava aktivira u trenutku kada dron dodirne žicu.

– Ovo je „Šahed“ sa brkovima, sa specijalizovanom bojevom glavom za napade na visokonaponske dalekovode. Najvjerovatnije su brkovi dodati kako bi zatvorili kontakt i aktivirali bojevu glavu pri udaru u male ciljeve, poput dalekovoda – napisao je Sternenko.

Prema navodima portala „Difens blog“, slična konfiguracija primijećena je i na drugoj lokaciji, što ukazuje da ova modifikacija možda nije ograničena samo na jedan eksperimentalni dron.

Ruski dron screenshot

Razlog za ovakav dizajn je jednostavan. Standardni udarni upaljač najbolje funkcioniše kada dron udari u čvrst objekat. Međutim, električni kabl predstavlja neobično težak cilj – tanak je, visi u vazduhu i letjelica može jednostavno da ga zakači, a da pritom ne nastane dovoljno snažan udar koji bi aktivirao bojevu glavu.

Sličan problem predstavlja i dalekovodni stub, jer se veliki dio njegove konstrukcije sastoji od otvorene rešetke.

Šipke koje vire iz prednjeg dijela drona praktično povećavaju površinu za kontakt, omogućavajući kablu da aktivira oružje prije nego što trup letjelice prođe kroz njega.

„Brkovi“ su, po svemu sudeći, samo dio šireg ruskog nastojanja da mlazne dronove prilagodi upravo za napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Nova specijalizovana bojeva glava

Dan ranije, savjetnik ukrajinskog predsjednika za odbrambene tehnologije Sergej Beskrestnov, poznatiji kao „Fleš“, objavio je da je Rusija prvi put upotrijebila specijalizovanu kumulativnu bojevu glavu za presijecanje konstrukcija, poznatu kao KRSN, na mlaznom dronu. Njen cilj nije prvenstveno da izazove snažnu eksploziju, već da presječe čvrste metalne konstrukcije.

Prema Beskrestnovu, KRSN se sastoji od glavnog punjenja težine 40 kilograma, uz još četiri dodatna udarna modula. Zbog toga je posebno pogodna za presijecanje čeličnih nogu dalekovodnih stubova ili konstruktivnih elemenata mostova.

Ranije su se pojavili izvještaji da je u mlaznim napadačkim dronovima korišćenim tokom napada na Kijev i druge regione pronađeno gotovo 100 komponenti stranog porijekla, izjavio je Vladislav Vlasjuk, komesar ukrajinskog predsjednika za politiku sankcija.

Među identifikovanim dijelovima nalaze se komponente proizvedene u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Tajvanu, evropskim zemljama, Njemačkoj i Japanu.