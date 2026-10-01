"Na šta će ovo izaći?" Vlada velika konfuzija - Šta je oštećeni, a šta nevažeći listić?

Oštećeni glasački listić nije onaj koji je stvarno oštećen. To je, zapravo, nevažeći listić, ali nije baš ni nevažeći, već je to listić koji je zamijenjen.

To što u "Smart Matikovoj" aplikaciji za unos i kontrolu izbornih rezultata stoji da je oštećeni listić, to treba zanemariti. Objasnili su ovo stručnjaci na zum edukaciji koju je CIK organizovao za predstavnike lokalnih izbornih komisija.

Onaj ko do nedjelje nauči šta je oštećeni listić, a šta su oni koji se samo tako zovu, znaće i sabrati glasove. Valjda.

CIK BiH: "Dakle, ovdje imate ukupno 45 listića, od toga je pet nevažećih. Jedan plus jedan nisu pet, ali imamo ova tri koja se vode kao oštećeni, koja nisu skenirani, koji ulaze u ukupan broj nevažećih.

OIK BREZA: Ali, kako može biti oštećeni nevažeći?

CIK BiH: Ovo je malo nezgrapna formulacija i zanemarite to što piše oštećeni, jer oštećeni glasači listić je listić koji je zamijenjen.

Oštećeni listić može biti i onaj koji glasač ostavi u kabini za glasanje ili baci ispred skenera ili oni koji nisu ušli u skener.

OIK BREZA: "Zar nije bilo jednostavnije, Mladene, ovdje tri listića ova koja nisu skenirana da idu u ukupan broj oštećenih listića, a nevažeće tretirate kao nevažeće?

CIK BiH: Ovo je, u suštini nevažeći listić, a ne oštećeni, jer on nije oštećen on je nevažeći, samo je u našem obrascu nazvan kao oštećeni i obrazac, iskren da vam budem nije baš ni ispravan.

OIK BREZA: Na šta će ovo izaći Alahu.

Možda sada i jeste smiješno, ali teško da će se iko smijati u nedjelju kada se biračka mjesta zatvore. Ipak, ima još vremena do nedjelje da se nauči. Najbitnija lekcija je, ponavljamo, znati šta je oštećeni listić. I nije logično da je to onaj na kojem piše da je oštećen. Sreća, pa u izbornim komisijama imaju strpljenja, a još više razumijevanja.

OIK KNEŽEVO: "Razumijem vašu logiku, ali nema smisla. Ali, razumijem šta govorite.

SMART MATIK: Ovo je nešto što je propisano, možda bih i ja na drugačiji način uradio. Trenutno je tako u Pravilniku, trenutno su tako obrasci kreirani“

A, Pravilnik se mora poštovati. Logično.

„Na šta će ovo izaći?“

Ovo je logično pitanje, pogotovo ako se u obzir uzme da je edukacija trajala oko sat i 20 minuta, a najveći dio odnosio se na to kako prepoznati oštećeni listić.

OIK BREZA: "Prije prve edukacije predsjednika i zamjenika predsjednika, ja sam ti poslao mejl da mi razjasniš šta je broj oštećenih. Mladene, nisi mi razjasnio. Sada govoriš da je greška u obrascu. Ja smatram, za svaki oštećeni listić koji se stavi u kovertu, treba izdati novi. Je l' tako formulacija za oštećeni glasački listić?

CIK BiH: Pa, jeste, ali ove listiće na koje vi potencirate...

OIK BREZA: Rekao si da je to greška u obrascu.

CIK BiH: U naslovu. Samo u naslovu.

OIK BREZA: Nemoj se ljutiti, mi samo poštujemo propise. Ako si ga nazvao oštećeni, on je za mene oštećeni. To, kako će ga zaboraviti neko u kabini, toliki posmatrači i da ostane u kabini, da nije ubačen u skener.

CIK BiH: Molim Vas, na testnim izborima su birači iz huje ostavljali glasačke listiće u kabini.

Trebao si ga onda nazvati "nevažeći listići ostavljeni u kabini“

A, u izbornim komisijama nisu razumjeli ni kako se u aplikaciji dodaju korisnici.

"To treba da uradi Smart Matik, da odredi ljude, da vi pošaljete koliko treba korisnika. Ako je pet korisnika, proslijediće pet šifri. Raniji sistem koji smo imali, imali smo mogućnost da pošaljemo, da otvorimo korisnika administratora na nivou opštine i on kreira korisnike. Sad trenutno korisnike kreira Smart matik", objašnjavaju.

Dakle, adresa za rješavanje svih problem je Smart Matik. Imaju dva i po dana da otklone probleme. Imamo razloga da vjerujemo da hoće, jer ako se vodimo logikom možemo jednostavno zaključiti da niko nije toliko neozbiljan da posao naplati 75 miliona maraka, a da problem ne riješi.

„Na šta će ovo izaći“