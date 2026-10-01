Poznat datum i mjesto sahrane Biljane Plavšić

Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član Predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike BiH.

Komemoracija i sahrana Biljane Plavšić biće u Banjaluci u utorak, piše RTRS.

Rođena 1930. u Tuzli, odrasla u Sarajevu, diplomirala u Zagrebu, specijalizaciju završila u Americi. Od svih gradova i sredina koje su obilježile njen životni put, najdublji trag ostavila je u Republici Srpskoj, od vremena njenog nastanka i borbe za opstanak, do izgradnje institucija.

- Meni je Republika Srpska dragulj. A šta podrazumijeva ta riječ, ne odnosi se samo na skupocjeni kamen, ali jeste, ako bi htjeli onako opisno da kažemo. Kakvi su događaji, kolike su žrtve podnesene – to je više od dragulja. I zamišljam da taj dragulj ljudi koji su izabrani od naroda prenose preko neke velike provalije. Nisu stigli još na sigurno tlo - pričala je Plavšić.

A to se tlo, govorila je, treslo i trese, od samog početka stvaranja Republike Srpske. Svjedočila je tome još otkako je 1992. podnijela ostavku na funkciju člana kolektivnog Predsjedništva BiH i predsjednika Savjeta za zaštitu ustavnog poretka BiH, da bi prešla u Predsjedništvo Republike Srpske. Te godine u maju je izašla iz Sarajeva kao posljednji član užeg srpskog rukovodstva. Sve do septembra '96. bila je jedan od dva potpredsjednika Republike Srpske. Tada je pod pritiskom međunarodne zajednice Radovan Karadžić na nju prenio predsjednička ovlašćenja. Iste godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske, da bi dvije godine kasnije na izborima pretrpjela poraz od Nikole Poplašena. Nakon isključenja iz SDS-a, osniva Srpski narodni savez. Sredinom decembra 2000. iz zdravstvenih razloga podnosi ostavku na funkciju poslanika u Skupštini Republike Srpske.

U januaru 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora. Nakon odsluženja dvije trećine kazne, puštena je krajem oktobra 2009.

- Ona je uvijek i na jedan poseban, zaštitnički način govorila o Republici Srpskoj i stalno nas savjetovala i pozivala na jedinstvo i da ono što je ona zajedno sa ljudima koji su počinjali priču o stvaranju Republike Srpske uradila da to treba da čuvamo - naglasila je Milka Tošić, nekadašnji savjetnik za medije Biljane Plavšić.

- Trebali bi da imamo kao u sportu, u fudbalu, rezervne igrače, igrače za ovu situaciju, za onu, a ne da oni budu podijeljeni po partijama, pa da dolaze u plan partijski, a ne državni interesi. Imamo tu prednost da Republika Srpska u svom nazivu nosi predznak države, što nije slučaj za Federaciju - između ostaloga pričala je Biljana Plavšić.

Biljana Plavšić u Beogradu je živjela do svoje smrti, mirno, povučeno, bez političke aktivnosti. Životni put završava u Banjaluci, gdje će biti njeno posljednje počivalište.