Vlada ujutro uplaćuje pare GIK-u, čeka se gradonačelnik Bijeljine

Vlada je tokom dana odlučila da će pomoći bijeljinskom GIK-u nakon što je na Trg Republike Srpske juče stiglo pismo predsjednika Centralne izborne komisije BiH, Jovana Kalabe u kojem traži od Vlade da pomogne da se dese izbori u Bijeljini. Osudila je Vlada u zaključku to što Grad Bijeljina ne ispunjava svoje zakonske obaveze. Više od stotinu hiljada registrovanih birača u Bijeljini sad mogu samo da se pomole da Ljubiša Petrović proslijedi novac gradskoj izbornoj komisiji.

"Jedna od tih odluka za koju je bilo potrebno da bude objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske već objavljena. Ona stupa sutra na snagu, tako da već ujutro će sredstva biti uplaćena u budžet grada Bijeljina – sredstva u iznosu od 650 hiljada KM. Ja, iskreno, se nadam da će da budu uplaćena i i bez ovoga do sad, sve ove radnje od strane gradonačelnika i lokalne zajednice u Bijeljini su u stvari jedno ozbiljno kršenje izbornog procesa i ozbiljno kršenje krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine", rekao je Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske.

Iznos od 650 hiljada maraka za održavanje opštih izbora 4. oktobra planiran je budžetom Grada Bijeljina, ali sredstva do danas nisu stavljena na raspolaganje lokalnoj izbornoj komisiji. Nije u ovom trenutku poznato da li Grad uopšte ima taj novac na računu ili Ljubiša Petrović namjerno krši Izborni zakon. GIK Bijeljina zahvaljuje se Vladi, pohvaljuje brzu reakciju, podsjeća da GIK nema račun, ali i da nemaju potpuno povjerenje da će im gradonačelnik Vladin novac učiniti dostupnim.

"Ja se sada nadam, s obzirom na to da su to sredstva koja je Vlada uputila namjenski, da će gradonačelnik ta sredstva konačno doznačiti i isplatiti dugove koje ima gradskoj izbornoj komisiji. Kako vidite iza mene ovu opremu, ona se sva mora isporučiti na biračka mjesta – kojih ima 184 i koja su udaljena od ove lokacije u centru grada, neka i do 50 KM. Za to trebaju kombiji, pikapovi, trebaju lica koja će to iznijeti, popeti, na primjer, na drugi sprat neke škole i tako dalje. To je sve nešto što moramo mi uraditi za dva dana", kaže Dijana Savić Božić, predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina.

Kombiji, pikapi, ljudi koji nose izborni materijal... Sve to treba da se plati. Ali stvar je mnogo složenija. Neko izbore mora i da provede. Plaćeni treba da budu i članovi biračkih odbora i ljudi koji će pripremiti, organizovati i provesti izbore na više od 180 biračkih mjesta.

" Ova izborna komisija se obraća Centralnoj izbornoj komisiji već pet godina. Ovo nije problem koji se pojavio juče. Traje 5 godina i trebalo je da se reaguje u startu, da se više nikad ne ponovi to što se desilo prije pet ili šest godina, od kako se počinje i od kako se stalo s davanjem novca, odnosno isplatom novca licima koja su angažovana u izbornom procesu. Ja više uopšte ne pričam o naknadama članovima izborne komisije koje kasne po dvije godine", rekla je Dijana Savić Božić, predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina.

"Mene je lično iznenadilo to nekakvo ćutanje Centralne izborne komisije jer često puta, odnosno svakodnevno dobijam razne prijave da li nekakve objave sa društvenih mreža, da li je negdje na nekoj slici bilo prisutno neko dijete ili neko od maloljetnika. S druge strane, kada imamo situaciju ometanja izbora na način da preko stotinu hiljada birača je onemogućeno da izađe na izbore Centralna izborna komisija je to jednostavno na neki način prećutala i dovela nas pred svršen čin", rekao je Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske.

Birački odbori još nisu popunjeni u Bijeljini – nema svih članova, negdje nema ni predsjednika i zamjenika odbora. Odustalo je od tog posla oko 700 ljudi do sada, samo jutros njih 50 – u najvećoj mjeri jer niko nije siguran da će biti plaćen. Sredstva za angažovanje u biračkim odborima za ove opšte izbore isplaćuje Centralna izborna komisija BiH, pa u GIK-u vjeruju da će naknade sigurno biti isplaćene. Malo je teže u to ubijediti ljude koji bi trebalo cijeli dan da drže pod kontrolom haos u najavi u nedjelju, a koji znaju da se pare za izbore u Bijeljini čekaju po 2 godine.