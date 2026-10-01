Putin: Imam dobar i dugogodišnji odnos sa Trampom

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je uspostavio dobar, dugogodišnji odnos sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

"Zahvalan sam mu na naporima da riješi, recimo, ukrajinsku krizu. Kao što sam mnogo puta rekao, i u to sam uvjeren, on to čini iskreno", rekao je Putin na plenarnoj sjednici 23. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".

Putin je naveo da je Rusija zahvalna i prvoj dami Melaniji Tramp na njenom humanitarnom radu tokom sukoba.

"Veoma bismo voljeli da ovi faktori koji nas dijele postanu stvar prošlosti i da se pojave nove perspektive za obostrano korisnu saradnju", rekao je Putin, prenosi Srna.