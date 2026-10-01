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Putin: Sve je počelo od Jugoslavije

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01.10.2026 18:36

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Путин: Све је почело од Југославије
Foto: Tanjug / AP / Pavel Bednyakov

Zapad se ponaša kao da je nekažnjiv i da mu je sve dozvoljeno, a sve je počelo napadom NATO-a na Jugoslaviju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sjednici kluba Valdaj.

„Kako je sve počelo? Napadom NATO-a na Jugoslaviju. Da, sukob je bio težak. Ali da li je zaista bilo neophodno pokrenuti vojne operacije na teritoriji nezavisne države u srcu Evrope bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN? Da li je bilo neophodno početi sa bombardovanjem glavnog grada, Beograda?“, upitao je predsjednik.

Komentarišući postupke zapadnih zemalja, on je rekao da se ponašaju nekažnjivo i kao da im je sve dozvoljeno.

Putin je istakao da je Boris Jeljcin pokušao da se dogovori sa Zapadom u vezi sa Jugoslavijom i tražio od njih da uvaže težnje naroda, ali oni uopšte nisu slušali — jednostavno su radili šta su htjeli, prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Valdaj diskusioni klub

Vladimir Putin

Rusija

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