Novi vrtić otvoren u Bileći, 200 mjesta za najmlađe

Uz pjesmu, igru i osmjehe, najmlađi Bilećani dočekali su otvaranje vrata svog novog vrtića. Sa njima i ponosni roditelji, koji kažu da im je konačno pao kamen sa srca.

"Ovo se baš dugo čekalo. Iz razloga što nije bilo dovoljno smještajnih kapaciteta. Za nas roditelje ovo će biti dobro".

"Kao roditeljima ovo baš znači. Sviđa nam se što je po novim standardima urađeno", kažu građani.

Oko 200 mališana boraviće u 10 savremenih učionica. Novi vrtić prostire se na oko 1.500 kvadrata. Novina su jasličke grupe, gdje je već upisano 130 djece. O svima njima brinuće 20 vaspitačica.

"Djeca imaju sve uslove ovdje, da rastu, napreduju, razvijaju se u svakom smislu", rekla je Sanja Salatić, vaspitačica.

"Zakon je dozvolio da osim vaspitača mogu raditi pedagozi, psiholozi,logopedi i socijalni radnik, sa tim da imaju mogućnost 2 godine da polože razliku predmeta. Sve grupe su popunjene sa vaspitno obrazovnim kadrom", rekla je Mara Vojnović, direktor dječijeg vrtića „Budućnost“ Bileća.

Stigle su i sve potrebne dozvole za nesmetan rad vrtića, kaže to bilećki načelnik. Parežanin dodaje da je sve koštalo oko 4 miliona i 700 hiljada maraka.

"Opština Bileća je uradila projektnu dokumentaciju, sve stvari vezane za zakonsku proceduru. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske je izdvojen novac u visini od 4 miliona i 200 hiljada km, plus nepredviđeni radovi kojih uvijek ima", rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Bileće.

Novim zdanjem vrtića u Bileći oduševio se i resorni ministar. Borivoje Golubović kaže da je ovaj objekat na ponos Srpske.

"Sve institucije Republike Srpske daju maksimalan značaj, to je naša i obaveza i sveta dužnost da kažem kada su u pitanju naše najmlađe kategorije. Bileća dobija jednu novu dimenziju, ide ispravnim putem, razvojem", rekao Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Novi vrtić u Bileći izgrađen je za manje od godinu dana. Ovdje će boraviti mlađe grupe, dok starije ostaju u starom objektu.

A već od sutra, u učionicama čuće se dječija graja, sklopiće se brojna prijateljstva i stvarati uspomene za čitav život. Budućnost za najmlađe Bilećane počinje baš ovdje u dječijem vrtiću Budućnost.