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Počela gradnja stanova za mlade bračne parove

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01.10.2026 11:49

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Стан кључеви
Foto: Pexels

U Srpcu je počela izgradnja nove lamele stambene zgrade sa 15 stambenih jedinica namijenjenih mladim bračnim parovima, a vrijednost investicije iznosi 2,25 miliona KM.

Početak radova danas su ozvaničili načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević i zamjenik načelnika Vladimir Gužvić.

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Dragosavljević je rekao novinarima da projekat predstavlja još jednu mogućnost da mladi ljudi pod povoljnijim uslovima riješe stambeno pitanje.

Rok za završetak radova je 420 dana, nakon čega će Opštinska uprava Srbac raspisati javni poziv za izbor krajnjih korisnika.

Dragosavljević je naveo da je ranije provedena anketa pokazala veliko interesovanje mladih za ovaj projekat, zbog čega će Komisija za izbor korisnika imati veoma odgovoran zadatak.

"Poznato je da smo pioniri u Republici Srpskoj i BiH kada je riječ o ovakvom načinu rješavanja stambenih pitanja mladih ljudi. Naše nastojanje je da ovaj projekat nastavimo i u budućnosti, sve dok postoji interes mladih", naglasio je Dragosavljević, prenosi "Srna".

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Izvođač radova je kompanija "Ehta-R" iz Dervente, koja je, između ostalog, bila angažovana i na izgradnji dječijeg vrtića u Srpcu.

Dragosavljević je izrazio očekivanje da će, uz odgovarajući stručni nadzor, radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa ugovorom.

Posebna pogodnost projekta je subvencionisana cijena kvadratnog metra, prilagođena mogućnostima mladih bračnih parova.

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Dio sredstava obezbijediće krajnji korisnici i biće iskorišten za finansiranje izgradnje objekta, dok će preostali iznos biti subvencionisan kako bi konačna cijena stanova bila što povoljnija.

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Tagovi :

Srbac

mladi bračni parovi

stanovi

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