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Cvijanović u Šipovu: Daćemo sve od sebe da opravdamo podršku i povjerenje

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30.09.2026 18:08

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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Шипову захвалила становницима за дугогодишњу подршку и повјерење, те поручила да ће и убудуће СНСД дати све од себе да га то оправда.
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas je u Šipovu zahvalila stanovnicima za dugogodišnju podršku i povjerenje, te poručila da će i ubuduće SNSD dati sve od sebe da ga to opravda.

"Šipovo je grad dobrih domaćina i ponosnih ljudi u koji uvijek rado dolazimo. Zahvalni smo na svim zajedničkim pobjedama, na dugogodišnjoj podršci i povjerenju koje nam građani ovdje ukazuju. Kao i do sada, i ubuduće ćemo dati sve od sebe da ga opravdamo. Do nove pobjede, zajedno i složno", navela je Cvijanovićeva.

Kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice jedan Snježana Novaković Bursać rekla je novinarima u Šipovu da se SNSD kontinuirano predstavlja jasnim politikama, na nivou BiH se jasno iskazao kao neprikosnoveni borac za zaštitu ustavnih nadležnosti Srpske i da tu nema uzmicanja.

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"Težimo da se vratimo na dejtonske postavke i ekipa smo koja ima nevjerovatan spoljnopolitički uspjeh. Gotovo istovremeno imati predstavnika u Bijeloj kući i u Kremlju mislim da može samo jedna izvanredna politika predstavljena u likovima kao što su Željka Cvijanović, Savo Minić i Milorad Dodik", dodala je ona, prenosi Srna.

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Izbori 2026

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Šipovo

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