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Ruski tim koji je razvio lijek protiv raka stavio se na raspolaganje Srpskoj

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30.09.2026 14:57

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Руски тим који је развио лијек против рака ставио се на располагање Српској
Foto: Kremlin

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se ruski tim naučnika, koji je bio zadužen da razvije lijek protiv raka, stavio na raspolaganje Republici Srpskoj.

Dodik je naveo da će građani Republike Srpske moći ravnopravno da učestvuju u tim procedurama.

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"Pred 14 akademika Rusije nije nimalo jednostavna stvar prezentovati Republiku Srpsku", rekao je Dodik po dolasku iz Moskve na banjalučki Aerodrom.

Posebna pažnja u saradnji sa Rusijom, kaže Dodik, biće posvećena duhovnoj sferi.

"To su naši jezici, istorija i kultura. Već postoje timovi koji rade na tome, a potrudićemo se da to bude u još većem obimu", naglasio je Dodik.

Istakao je da Republika Srpska daje podršku Rusiji, kojoj neće uvoditi sankcije.

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"Odbijamo da uvedemo vize Rusiji i nismo spremni da učestvujemo u procesima koji će nas približiti NATO. Oni su nam donijeli osiromašeni uranijum i povećali broj malignih oboljenja. Nisu nam iz NATO-a dali rješenje za izlječenje raka, nego su nam to ponudili ruski prijatelji sa kojima imamo potpuno ravnopravan tretman", rekao je Dodik.

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Tagovi :

Rusija

Milorad Dodik

Rak

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