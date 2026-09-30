Minić: Posjeta Rusiji jedna od najproduktivnijih za Srpsku

Želim da obavijestim sve u Republici Srpskoj, ali i u BiH da vjerovatno nisu ni svjesni u kakvu korist svih onih koji ovdje žive smo bili u posjeti Ruskoj Federaciji, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić po povratku iz Rusije.

Minić je poručio da je ta posjeta bila u korist čak i onih koji to prezentuju na neki način, forme radi, kao nekakav sastanak, a da je to sve bilo osim formalnog sastanka

"Ono uvažavanje institucija Republike Srpske koje smo mogli doživjeti u Ruskoj Federaciji je sigurno nešto što bi imponovalo bilo kojem građaninu Republike Srpske", istakao je Minić na konferenciji za novinare.

Naglasio je da je razgovor u Akademiji nauka i umjetnosti upravo bio prenos takvih novih izuma, kada je u pitanju medicina i druge nauke, transfer tehnologija.

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"Bio je to razgovor koji pokazuje da smo mi uistinu partner koga Ruska Federacija doživljava na jednom nivou koji, biću iskren, nismo ni mi svjesni da li uopšte zaslužujemo", rekao je Minić.

Minić je naveo da moć Rusije daje prostora da Srpska iznese određene zahtjeve budući da su Rusi garant Dejtonskog sporazuma.

Naveo je da je očigledno taj sporazum postao ruševan, a oni koji su garanti su prinuđeni da povlače određene poteze.

"Ovo je jedan od najboljih načina da upravo status Republike Srpske a samim tim i BiH obezbijedimo", rekao je Minić.

Istakao je da posjeta Ruskoj Federaciji pokazuje da u ovom trenutku odlazak na jedno od dva ili tri mjesta na zemaljskoj kugli koja odlučuju o budućnosti na svjetskom nivou, sigurno može biti od jedne velike koristi

"Posjeta Ruskoj federaciji je bila jedna od najproduktivnijih posjeta u vidu svih tematika", zaključio je Munić.

NAČELNA SAGLASNOST DA SE KRENE U REALIZACIJU U VEZI SA "ORLOM"

Predsjednik Vlade rekao je da je tokom boravka u Rusiji imao sastanak sa određenim privrednim kompanijama i da je načelnu saglasnost da se krene u realizaciju u vezi sa bijeljinskom kompanijom "Orao".

"Iskoristićemo sve što smo prije desetak dana prezentovali a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću elisne motore", rekao je Minić.

Minić je dodao da Srpska ima dobar preduslov za tu vrstu saradnje, kao i o pitanju povećanja kvota kada je riječ o izvozu iz Srpske.